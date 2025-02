Genova. Domenica 16 febbraio a Genova Sant’Eusebio si è svolta la prima prova a squadre Silver LC3 di ginnastica artistica.

Per la Ginnastica Polisportiva Maremola si sono presentate in gara Giulia Cama, Alice Bianco e Melissa Danna che, nonostante un po’ di difficoltà alla trave, hanno portato a casa un buon terzo posto.

Ora si torna in palestra per lavorare e sistemare al meglio gli esercizi in previsione dei prossimi appuntamenti.