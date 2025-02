Furto in un vivaio a Celle: scavalcato il cancello e scardinata la porta dell’ufficio

Celle Ligure. Andare a lavorare e ritrovarsi i segni della sgradita visita dei ladri. Non è iniziata bene la settimana al vivaio di via Sanda, “Il giardino fiorito”.

Il titolare si è subito accorto che qualcosa non andava quando ha visto due vasi di rosmarino rotti. Ha capito così che qualcuno aveva scavalcato il cancello, saltandoci sopra. Così si sono introdotti nel vivaio i malviventi. Poi sono entrati nell’ufficio. Ne hanno scardinato la porta, rotto chiavistello e lucchetto e hanno agito indisturbati.

Si sono presi i pochi spiccioli che c’erano in cassa, l’attrezzatura da pesca depositata in un angolo e la macchinetta del caffè. Questo il bottino. Fortunatamente i costosi strumenti da lavoro non sono stati rubati. È successo nella notte tra domenica e lunedì. Indagini in corso.