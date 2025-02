Fossati riabbraccia subito il Savona con il gol: “Le emozioni che danno questi tifosi difficilmente le ritrovate in Serie D e Eccellenza

Il Savona batte 2-1 in Multedo e continua la sua corsa in testa alla classifica, mantenendo il vantaggio di un punto dalle inseguitrici. A segno alla sua prima del ritorno in biancoblù ecco Christian Fossati dopo appena sette minuti.

“Sono contento in primis per l’occasione di tornare al Savona. Le emozioni che danno questi tifosi difficilmente le ho ritrovate in Serie D e in Eccellenza – dichiara a fine partita -. Contento del gol, purtroppo registro la mia prima espulsione. Sono stato ingenuo, soprattutto sul secondo fallo. Imparerò”.

Buono l’impatto con Cola: “Il mister lo conoscevo già come persona. La fortuna è stata che tra Campomorone e Arenzano abbiamo sempre giocato sui riferimenti uomo a uomo, quindi questo mi ha aiutato ad ambientarmi perché erano due sistemi simili”. E con il gruppo squadra: “Qualcuno lo conoscevo già, qualche d’un altro avrò il piacere di conoscerlo meglio. Un gruppo giovane che ha voglia di cavalcare l’onda di questi risultati positivi, speriamo che duri il più possibile. Mi hanno accolto subito come uno di loro”.

“Che tipo di giocatore sono? Mi piacciono tutte e due le fasi, nasco come mezzala ma ho fatto anche il quinto e il mediano basso. L’importante è divertirsi“, conclude.