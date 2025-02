Forza Italia, in attesa del congresso provinciale ecco i nuovi segretari d’area

Savona. E’ previsto per domenica 2 marzo alle 9.30 nella sala Caduti di Nassiriya di Palazzo Nervi il congresso provinciale di Forza Italia per l’elezione del nuovo segretario e del consiglio. Sarà presieduto dall’onorevole Tenerini.

In attesa dell’appuntamento, sono stati nominati i nuovi segretari d’area per le varie zone territoriali in cui è stata suddivisa la provincia di Savona.

Per quanto riguarda le Valli Ingaune, Forza Italia ha identificato il nuovo coordinatore in Roberto De Andreis, sindaco di Nasino. “Roberto sarà affiancato da un comitato composto da molti amministratori dei piccoli comuni della vallata – affermano da Forza Italia Savona – È stata scelta una persona di grande esperienza politica e amministrativa. Forza Italia ha ottenuto in questa parte della provincia degli ottimi risultati. La presenza di questo comitato sarà fondamentale sia per il radicamento di Forza Italia sul territorio, ma ancora di più per raccogliere le istanze da far pervenire ai vertici nazionali del partito”.

A Loano e Boissano, invece, la segreteria torna operativa dopo un periodo di commissariamento. La lista unitaria che è stata presentata è composta da Giovanni Battista Cepollina, segretario cittadino, iscritto a Forza Italia ininterrottamente dal 1998, già coordinatore comunale e commissario del partito, attualmente assessore comunale a Loano. Inoltre, sono chiamati a dar parte della segreteria: Gianmichele Basso, assicuratore, Flavia Bronda, pensionata; Mattia Delfino, lavorare autonomo; Patrizia Dicicco, insegnante; Ino Bernardino, imprenditore balneare già assessore a Loano. Faranno parte di diritto della segreteria: il consigliere regionale Angelo Vaccarezza; l’assessore comunale Enrica Rocca; il consigliere comunale Paola Arecco.

“Forza Italia è stato il Partito più votato a Loano alle ultime elezioni regionali ed anche a Boissano ha ottenuto un buon risultato – ricorda Cepollina – L’impegno futuro della nuova segreteria, in accordo con quella provinciale guidata dal loanese Luigi Pignocca, già sindaco della città, sarà quello di essere di supporto e stimolo alle amministrazioni comunali, a quella provinciale e regionale e lavorerà per raccogliere sempre più il consenso dei moderati che si riconoscono nei valori liberali, cristiani e libertari che da sempre sono il DNA del movimento creato da Silvio Berlusconi nel 1994”.

Daniele Galliano, sindaco di Bormida, sarà il coordinatore di area per l’alta Valbormida. Galliano avrà al suo fianco il comitato composto da molti amministratori dei piccoli comuni dell’alta valle: “Daniele è una persona di grande esperienza politica e amministrativa. Forza Italia ha ottenuto nell’entroterra un risultato importante, a testimonianza della necessità di avere in tutta la provincia un referente preparato e operativo. La presenza del comitato sarà quindi fondamentale sia per il radicamento di Forza Italia sul territorio, ma ancora di più per dare risposte o veicolare le richieste ai vertici nazionali del partito”.

Più a ponente, è nato ufficialmente il comitato cittadino di Forza Italia Toirano-Val Varatella, un gruppo che, come spiegano gli stessi membri, è “determinato e carico di energia, pronto a dare voce al territorio e a rappresentare con orgoglio i valori del partito. In pochi giorni, il numero dei tesserati è cresciuto vertiginosamente, passando a oltre 25 iscritti e stiamo già lavorando per farli crescere, perché uniti raggiungeremo grandi traguardi, un segnale inequivocabile della voglia di partecipazione, del desiderio di essere protagonisti nella politica locale e di lavorare per il bene della comunità”.

Alla guida del gruppo c’è Andrea Lazzarin, nominato commissario, che “con passione e determinazione” coordinerà la segreteria formata da Francesco Impieri, Roberto Bianco, Ivo Calcagno, Elisabetta Mercurio, Tiziana Cucco, Manuela Garofalo ed Erica Capusso: “Una squadra unita, motivata, pronta a mettersi al servizio della gente, con il cuore e con la testa. Il gruppo è formato da persone con esperienze lavorative diverse, tra cui imprenditori, commercianti, chef, tecnici e insegnanti. Inoltre, Roberto Bianco è attualmente consigliere comunale di Toirano, portando un prezioso contributo di esperienza amministrativa. Siamo qui per fare la differenza, per costruire insieme il futuro di Toirano e Balestrino – ha dichiarato con entusiasmo Andrea Lazzarin – La nostra missione è chiara: essere un punto di riferimento, ascoltare le esigenze dei cittadini, proporre soluzioni e rendere il nostro splendido territorio un modello di crescita e partecipazione.”

Il comitato Forza Italia Toirano-Val Varatella nasce con un obiettivo preciso: “Dare voce alle persone, coinvolgerle, rendere concreta la politica attraverso azioni tangibili, progetti ambiziosi e uno spirito di squadra inarrestabile. Questo non è solo un punto di partenza, ma l’inizio di un percorso straordinario. La passione, l’energia e l’amore per il territorio sono la forza che guiderà ogni passo. Forza Italia ha trovato una nuova casa, più forte, più unita, più pronta che mai a scrivere il futuro”.