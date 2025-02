Forza Italia, il sindaco di Nasino Roberto De Andreis coordinatore delle Valli Ingaune

Forza Italia ha identificato Roberto De Andreis, sindaco di Nasino, come coordinatore di Area per le Valli Ingaune.

“Roberto sarà affiancato da un comitato composto da molti amministratori dei piccoli comuni della vallata” affermano da Forza Italia Savona.

“È stata scelta una persona di grande esperienza politica e amministrativa. Forza Italia ha ottenuto in questa parte della provincia degli ottimi risultati”.

“La presenza di questo comitato sarà fondamentale sia per il radicamento di Forza Italia sul territorio, ma ancora di più per raccogliere le istanze da far pervenire ai vertici nazionali del partito” conclude FI.