Formazione, continuano gli incontri di Orientamenti nel mese dedicato alle Stem

Savona. Il progetto Orientamenti continua a promuovere le materie tecniche e scientifiche. A Savona, nella Sala Sibilla del Priamar, 500 studenti di 10 istituti hanno assistito a una lectio dell’astronauta Paolo Nespoli.

“Oggi con Orientamenti in occasione del mese dedicato alle STEM siamo a Savona dove 500 studenti hanno potuto ascoltare l’astronauta Paolo Nespoli. Orientamenti non si limita al Festival di novembre ma comprende tantissime iniziative a sostegno dei ragazzi e delle loro famiglie, 365 giorni l’anno – afferma l’assessore regionale alla Formazione Simona Ferro -. Lunedì, per esempio, i genitori avranno a disposizione un webinar per scoprire le competenze STEM richieste in Liguria e le prospettive future, mentre il 3 marzo potranno incontrare Massimo Recalcati a Genova. Con questo progetto aiutiamo i giovani liguri a scegliere nel modo migliore il loro futuro”.

“Con Orientamenti abbiamo dedicato il mese di febbraio alle STEM, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti a queste materie e alle competenze a esse correlate, sempre più richieste dal mondo dell’occupazione – dichiara l’assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola -. La risposta delle scuole è stata straordinaria e tutti gli incontri sono andati sold-out, a conferma della necessità di fornire loro momenti di incontro con testimonial significativi. Attraverso le fondamentali risorse del Fondo Sociale Europeo continueremo a sostenere Orientamenti e ad accompagnare i nostri ragazzi dalla scuola al lavoro”.

“Se avete questo sogno, lavorateci con attenzione perché riuscirete a realizzarlo” il messaggio di Paolo Nespoli agli studenti. Nel corso dell’incontro ha raccontato la vita quotidiana nella Stazione Spaziale Internazionale, tra aneddoti divertenti e riflessioni importanti sull’importanza degli esperimenti e delle attività che vi si svolgono.

Nespoli era bambino negli anni ’70, il sogno di diventare astronauta era comune a molti in quegli anni. Una trentina di anni dopo Nespoli era davvero nello spazio e ha quindi condiviso con gli studenti la sua esperienza, parlando delle sfide, delle difficoltà e delle soddisfazioni della sua carriera. «I ragazzi sono già curiosi e assetati di conoscenza – ha spiegato l’astronauta –. Il mio messaggio per loro è di guardarsi dentro, capire cosa li appassiona e lavorare per farlo diventare una professione. Non c’è niente di più gratificante che fare ciò che si ama e poterlo trasformare in un’opportunità di vita».

“Siamo davvero lieti di dare il benvenuto a Paolo Nespoli nella nostra Sala della Sibilla – dichiara la vicesindaco e assessore all’istruzione del Comune di Savona Elisa di Padova -. Siamo contenti anche di essere riusciti a sdoppiare l’evento organizzando due turni per dare la possibilità ai 500 studenti delle classi che hanno voluto partecipare a questa bella mattinata insieme. Il format Dreamers di Orientamenti approda finalmente così anche a Savona ed è frutto di una bella collaborazione con il nostro OrientaRagazzi che di anno in anno si rafforza sempre di più toccando tutti i temi legati all’orientamento, da quello scolastico a quello lavorativo. Come diciamo sempre l’orientamento e l’ascolto rispetto a se stessi e ai propri sogni, deve essere un accompagnamento per tutto l’anno e incontrare una personalità come Paolo Nespoli che ha raccontato una professione cosi affascinante come quella dell’astronauta è stato sicuramente emozionante e molto utile per i ragazzi che hanno anche potuto interagire con lui, il tutto nell’ottica di mostrare ai ragazzi il percorso che porta alla realizzazione personale nel lavoro, il valore dello studio e della formazione, la determinazione e la passione”.

Nel suo anniversario Orientamenti, con il motto tutto l’anno da 30 anni, continuerà ad ampliarsi articolandosi nel corso dell’anno con diverse iniziative. Proseguiranno il 25 febbraio a La Spezia e il 28 a Imperia gli incontri organizzati in occasione del mese delle STEM mentre il 3 marzo a Genova docenti e genitori potranno ascoltare Massimo Recalcati.