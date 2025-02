Fondo strategico regionale, Natale (PD): “Massima trasparenza nella distribuzione dei 20 milioni rientrati dall’Hennbique”

Regione. “Il rientro nelle disponibilità della Regione Liguria dei 20 milioni di euro destinati all’Hennebique, possono rappresentare una boccata di ossigeno per gli enti locali che attendono da tempo fondi da investire in progetti di riqualificazione, messa in sicurezza o rigenerazione urbana”, così il consigliere regionale del Partito Democratico rispetto ai 20 milioni di euro rientrati nelle disponibilità della Regione dal progetto di riqualificazione di Hennebique.

“Ora, per assicurare a tutti gli enti le stesse opportunità e possibilità di accedere ai fondi, chiediamo che venga effettuato un bando e venga dato il tempo ai Comuni, soprattutto a quelli più piccoli, di presentare i progetti. Serve massima trasparenza, coinvolgimento di Anci per informare tutti gli enti locali e tempo per la progettazione”, aggiunge.

“Questi 20 milioni devono essere davvero un’opportunità per la Liguria e tutti i Comuni liguri. Non vorremmo che chi ha meno possibilità si veda sfumare delle opportunità importanti. Questo fondo potrebbe essere un’occasione per recuperare progetti che hanno perso finanziamenti per questioni burocratiche”, conclude.