Fondazione Mornese-Riagno: nel 2024 erogati 150 mila euro a favore di anziani e minori in difficoltà e per il nuovo centro giovani di Loano

Loano. Ammontano a 150 mila euro i fondi distribuiti nel 2024 dalla Fondazione Mornese-Riagno di Loano, che si occupa erogare contributi per l’assistenza degli anziani indigenti del comprensorio

La Fondazione nasce per volontà di AnnaMaria Riagno, nata a Loano il 1^ marzo 1935 e qui deceduta il 4 febbraio 2022. Nel suo testamento, AnnaMaria Riagno ha disposto di destinare la maggior parte dei propri beni immobili e mobili alla costituzione della “Fondazione Mornese Vittorio e Riagno Mario” con lo scopo di erogare ad anziani in stato di necessità residenti sul territorio dei Comuni degli ATS 20 (Loano, Borghetto Santo Spirito, Toirano, Balestrino, Boissano) ed Alassio, contributi economici (per assistenza, servizi, prestazioni mediche ed assistenziali e ogni altra necessità) e se del caso garantire l’accoglimento, il ricovero o la permanenza, con pagamento delle relative rette, presso la residenza protetta Ramella di Loano o presso un’altra struttura idonea.

La Fondazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da due consiglieri: il presidente è attualmente la nipote Francesca Riagno e, in futuro, un discendente; l’altro consigliere è il dirigente del Comune di Loano preposto pro tempore ai servizi alla persona.

Lo scorso anno sono stati distribuiti complessivamente 71.355,56 euro di cui 56.891,73 sono stati stanziati a favore di anziani soli ed indigenti del territorio dell’Ambito Territoriale Sociale 20 e principalmente loanesi; altri 14.463 euro, invece, hanno aiutato anziani del territorio di Alassio.

Le risorse messe a bando ammontavano a 150 mila euro totali: non essendo state distribuiti tutti i fondi, la Fondazione ha deciso di destinare 44.112 euro ai Comuni dell’Ats 20 e al Comune di Alassio quale compartecipazione alle spese per il collocamento di minori in comunità in considerazione del fatto che AnnaMaria Riagno aveva preso in considerazione, nel testamento, anche interventi di sostegno a favore di minori privi di sostegno famigliare.

Altri 34 mila euro, invece, sono stati destinati all’apertura del nuovo centro giovani di Loano, che per volontà dell’amministrazione comunale sarà intitolato alla Fondazione Mornese, la quale auspica, con questo intervento, di dare un aiuto concreto ai minori del territorio bisognosi anche di interventi educativi ed a favore dell’inclusione sociale; altri 523 euro saranno assegnati alla Fipe-Confcommercio di Loano, che ha avviato una raccolta fondi per aiutare una famiglia loanese il cui figlio sta affrontando importanti cure oncologiche.

“Lo scorso anno – spiegano il sindaco di Loano Luca Lettieri e l’assessore ai servizi sociali Manuela Zunino – il gesto di immensa generosità di AnnaMaria Riagno ci ha consentito di rispondere alle esigenze di cura di un gran numero di anziani soli che versano in condizioni di indigenza o non hanno parenti in grado di occuparsi di loro. Nel 2024, altrettanto generosamente il consiglio direttivo ha stabilito di contribuire economicamente al collocamento di minori in comunità nonché alla contribuzione per l’imminente apertura del nuovo centro giovani collocato nell’ex palazzina della Croce Rossa che lo scorso anno è stato interessato da un importante intervento di ristrutturazione con fondi comunali ed un contributo della Fondazione De Mari. Infine la Fondazione ha anche deciso di aiutare una famiglia che sta affrontando un momento particolarmente delicato della propria vita e sta monitorando attentamente in collaborazione con i servizi sociali il tessuto del territorio al fine di poter intervenire in supporto agli enti in caso di situazioni di difficoltà. Come amministrazione comunale non possiamo fare altro che ringraziare la famiglia della signora Riagno e la Fondazione che ha voluto creare per questo altruismo rivolto a persone di tutte le età. La gentilezza può cambiare il mondo”.

Francesca Riagno, presidente della Fondazione e nipote di AnnaMaria Riagno, aggiunge: “Il desiderio di mia zia era quello di dare un aiuto concreto agli anziani del territorio che (impossibilitati a vivere autonomamente) avessero necessità di essere ospitati presso la residenza protetta di Loano ma non fossero in grado di sostenere le spese della retta. Nel corso del primo anno di attività la Fondazione è riuscita a perseguire con successo questo scopo e a dare un aiuto concreto a tante famiglie. Nel 2024 in particolare, la Fondazione ha allargato ulteriormente il proprio raggio di azione aiutando anche persone minori. Aver ottenuto questi risultati ed essere stati così ‘decisivi’ nella vita di tante persone credo sia il modo migliore per onorare la memoria di mia zia e portarne avanti l’eredità e lo spirito”.