Finanziato con 430 mila euro il progetto “Baia del Sole accessibile” per il turismo inclusivo

Alassio. Grande lavoro di squadra sul territorio savonese per la promozione di un turismo sempre più inclusivo e accessibile. Il progetto “Baia del Sole Accessibile”, con il Comune di Alassio capofila in rete con i Comuni di Albenga, Laigueglia, Garlenda e Villanova d’Albenga, è tra i quattro vincitori del bando promosso dal Ministro per le Disabilità di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e il Ministro del Turismo. Il progetto presentato, elaborato dallo studio di consulenza di Marco Manzitti su incarico del Comune di Alassio, ha ottenuto un finanziamento di 430 mila euro per i cinque comuni e punta a migliorare l’esperienza turistica delle persone con disabilità attraverso numerose azioni integrate nei territori coinvolti.

Il comprensorio su cui si sviluppa il progetto accoglie annualmente circa 2,5 milioni di presenze turistiche complessive, con una popolazione residente di circa 39 mila abitanti. L’obiettivo di “Baia del Sole Accessibile” è creare le condizioni per un turismo inclusivo, abbattendo barriere fisiche e culturali. Il progetto coinvolge la UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) di Albenga – di concerto con la Consulta per le persone con disabilità di Albenga – come ente del terzo settore e prevede interventi in diversi ambiti fondamentali, quali la mobilità e l’accessibilità, con un miglioramento delle infrastrutture per garantire spostamenti agevoli per tutti; percorsi esperienziali, con la creazione di itinerari turistici inclusivi e fruibili da persone con disabilità; attrezzature balneari, con l’installazione di ausili per consentire la piena fruizione delle spiagge; supporti digitali, con lo sviluppo di strumenti tecnologici per facilitare l’accesso alle informazioni turistiche. Il progetto presentato prevede inoltre la formazione degli operatori con percorsi di aggiornamento destinato al personale turistico e tirocini formativi, nonché la comunicazione e sensibilizzazione sotto forma di campagne informative per accrescere la consapevolezza dell’importanza di un turismo con queste caratteristiche.

L’iniziativa mira a incrementare del 10-15% il numero di turisti con esigenze specifiche nel primo biennio, migliorare la fidelizzazione e il grado di soddisfazione dei visitatori, sensibilizzare la comunità locale e coinvolgere attivamente gli operatori turistici, creando un modello virtuoso replicabile in altri territori del Paese.

Allo stato attuale si attende il via libera formale ai finanziamenti da parte della Presidenza del Consiglio.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati dichiara: “La nostra Amministrazione Comunale investe costantemente grandi risorse nelle Politiche Sociali, sia con l’abbattimento delle barriere architettoniche, sia con progetti di inclusione che rappresentano esempi di eccellenza a livello nazionale, come il Social Bar ‘Non Uno Meno’, recentemente visitato dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, che ne ha apprezzato il valore. La vincita di questo importante bando si inserisce in questo percorso di inclusione frutto del lavoro dell’Assessorato alle Politiche Sociali, guidato da Loretta Zavaroni, e della collaborazione sinergica con gli uffici comunali, e ci permette oggi di realizzare nuovi interventi importanti che riguardano il turismo accessibile”.

“E’ un vero piacere – dichiara il vicesindaco di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri – fare rete con i Comuni di Albenga, Laigueglia, Garlenda e Villanova d’Albenga nel progetto ‘Baia del Sole Accessibile’. La partecipazione a questo bando, che si è conclusa con un finanziamento importante di 430 mila euro, di cui 130 destinati ad Alassio, ci offre un’opportunità di rilievo per valorizzare il nostro territorio come meta per il turismo accessibile. Un tema molto importante, che oltre ad avere un grande valore a livello etico e sociale porterà certamente un vantaggio significativo alla filiera del turismo della nostra città e delle realtà che sono coinvolte con noi in questo percorso”.