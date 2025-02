Finale, smottamento a Capo San Donato: Aurelia a senso unico alternato (almeno) sino al 17 febbraio

Finale Ligure. Resterà aperta a senso unico alternato (almeno) sino a domani, lunedì 17 febbraio, il tratto di via Aurelia tra Varigotti e Finale, in corrispondenza di Capo San Donato.

La decisione, confermata dal sindaco di Finale Ligure Angelo Berlangieri, è stata presa da Anas – dopo le ispezioni tecniche – a seguito dello smottamento che sta interessando l’area.

Scongiurata per ora la chiusura totale della via Aurelia in entrambe le direzioni. Nel tardo pomeriggio, erano intervenuti sul posto i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale, lo stesso primo cittadino finalese, oltre ai già citati tecnici di Anas.

In un primo tempo si era pensato ad un albero caduto sulla strada, ma il movimento franoso, avvenuto al chilometro 595, nei pressi del porticciolo finalese, ha portato alla provvedimento precauzionale in attesa della messa in sicurezza del tratto.

“In caso di chiusura il percorso alternativo per i veicoli leggeri sarà costituito dalla provinciale 45 e dalla A10 per i mezzi pesanti”, ha precisato Anas.

Nella giornata di lunedì 17 febbraio sono previsti altri sopralluoghi e verifiche per monitorare la situazione e decidere gli interventi di ripristino della viabilità.