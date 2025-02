Finale Ligure, scuola e famiglie unite per la “crescita felice” di studenti e ragazzi

Finale Ligure. Successo di partecipazione per il convegno “collaborare per crescere figli felici” organizzato dall’IC Finale Ligure con il patrocino dell’Assessorato all’istruzione e della Fondazione De Mari, che si è svolto presso la sala delle Capriate in Finalborgo, gremita al massimo della sua capienza.

Fortemente voluto dalla dirigente Cosimina Bencardino, coadiuvata e sostenuta dal suo staff e dall’insegnate Maria Claudia Porcella referente per il contrasto al bullismo e cyberbullismo dell’IC, il convegno si pone come un primo passo verso la costruzione di un progetto importantissimo: creare rete per crescere ragazze e ragazzi felici.

Con la partecipazione del dirigente scolastico Scarampi del Polo didattico finalese viene sancita inoltre la volontà di rinforzare e sostenere una continuità verticale potenziando l’offerta didattica del territorio.

Dopo il saluto dell’assessore all’istruzione Maura Firpo e della dirigente Bencardino è intervenuto il prof. Stefano Padovano, docente di Criminologia presso l’Università di Genova; dal suo intervento è emersa l’importanza di creare rete sul territorio attraverso collaborazioni e progetti con associazioni di volontariato e gruppi organizzati, questo per scongiurare l’abbandono scolastico e ri-partire dal senso di appartenenza ad una comunità.

E’ seguito poi l’intervento di Cinzia Aicardi, psicologa psicoterapeuta che coordina il servizio offerto dall’Istituto Comprensivo di sportello di ascolto. Ha precisato che lo sportello è per docenti, personale amministrativo, alunni e genitori. Dal suo intervento è emersa una panoramica di quelli che sono oggi i maggiori rischi a cui sono esposti i ragazzi e le ragazze: il ritiro sociale ovvero giovani connessi col mondo ma chiusi nelle loro stanze; l’abbandono scolastico e la perdita di motivazione e una tendenza piuttosto frequente all’autolesionismo. Senza scendere nel dettaglio, da questo intervento abbiamo potuto apprendere quanto sia necessario riportare i figli/allievi al centro delle nostre attenzioni e quanto sia importante tornare a “vederli” nei loro bisogni e nelle loro manifestazioni.

Il convegno è proseguito poi con un momento emozionante grazie alla presenza di una rappresentanza di alunni della scuola secondaria Aycardi Ghiglieri che con la professoressa Gamba e il professor Mitidieri hanno suonato in maniera encomiabile l’Inno alla Gioia, Star of the county down, The lion sleep tonight, Fratello sole e sorella luna per concludere con La vita è bella. Applausi ripetuti hanno accompagnato questa esibizione degli studenti del Percorso Musicale, orgoglio della scuola Aycardi Ghiglieri.

Successivamente è stato il momento della relatrice Isabella Benzoni, dirigente scolastica assegnata al DISFOR di Genova. Un intervento ricco di spunti per i genitori e per gli insegnanti, accompagnando con semplici esperienze empiriche alcuni esempi su come sia possibile imparare a “vedere” i figli, nei loro bisogni, nei loro messaggi, per accompagnarli a diventare consapevoli e liberi di essere se stessi. Si è parlato di come gestire le regole, come imparare a negoziare, ma soprattutto come creare una comunicazione empatica ed efficace con i figli.

La dott.ssa Benzoni ha più volte ribadito l’importanza di considerare il punto d vista dei bambini, come sia importante trascorre tempo di qualità e come, nelle reazioni che i genitori hanno con i figli, vi sia impressa la loro storia emozionale e quindi quanto sia importante che anche gli adulti conoscano se stessi. I temi hanno toccato profondamente i presenti e alla fine, l’emozione nella sala era tangibile.

Mentre i genitori erano al convegno, nella sala accanto la Cooperativa I.so ha gestito e organizzato un laboratorio esperienziale per bambini dal titolo RELAZIONI IN GIOCO: una mattinata tra corpo, movimento, psicomotricità e drammatizzazione.

“L’obiettivo è quello di non fare di questo convegno un evento sporadico ma di tessere rete e continuare a crescere e costruire, partendo dalla scuola, con le famiglie, per i ragazzi e le ragazze, per garantire loro libertà, leggerezza ma anche senso di appartenenza e responsabilità personale.

“Il primo passo in questa direzione è la proposta che perverrà ai ragazzi della scuola Secondaria Aycardi Ghiglieri neo prossimi giorni di un laboratorio gratuito extrascolastico finanziato dal Piano Estate del ministero che si chiamerà “Esplora i tuoi talenti”: un percorso di dodici incontri volto ad esplorare e valorizzare il talento e le attitudini di ognuno, anche in un’ottica di orientamento”.

“Insomma, una giornata per le famiglie, con le famiglie, per far sentire come la scuola, dall’infanzia alle superiori, possa essere presente e baricentro di un progetto più ampio e concreto: collaborare a crescere futuri cittadini consapevoli”.