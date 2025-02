Finale Ligure, gli chef dei Vip Massimo Buschini e Simone Piranda premiati all’Arciboldo d’Oro 2025

Finale Ligure. Un riconoscimento prestigioso per il pizzaiolo dei Vip Massimo Buschini, e lo chef Simone Piranda, che hanno calcato il palco dell’Arciboldo d’Oro 2025, uno degli eventi più importanti del settore enogastronomico italiano.

Un ambito premio che si inserisce nelle numerose iniziative che li hanno visti protagonisti per promuovere la cucina e i piatti tipici della tradizione ligure e savonese, come l’ultimo evento al Consolato italiano in Brasile.

Ricevere questo premio insieme a storiche pizzerie napoletane, come la Pizzeria Capasso (1847), Da Michele (1870) e Lombardi (1892), e accanto a chef stellati del calibro di Roberto Di Pinto, Alfonso Crescenzo e Vitantonio Lombardo, ha rappresentato un traguardo significativo per i due chef finalesi.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Napoli in un gremito teatro Totò, in occasione del tradizionale appuntamento che riunisce i principali stakeholder del settore food.

“È stata un’emozione immensa condividere questo palco con veri miti della pizza e della cucina italiana, ha dichiarato il Maestro di cucina Buschini, che gestisce il noto ristorante “La Piazza” di Finale Ligure assieme al fratello Beppe Buschini (anche lui Maestro di Cucina).

“Essere premiati assieme a realtà centenarie e grandi nomi della gastronomia ci riempie di orgoglio” conclude Buschini.

Per Simone Piranda, giovane chef già vincitore del “Premio Eccellenza Territoriale” nel 2024 assieme a Massimo, il riconoscimento è stato una conferma del suo talento: “È stata una bellissima sorpresa, ma non un punto di arrivo, piuttosto un nuovo inizio. Abbiamo tanti progetti futuri e stiamo studiando continuamente per migliorare”.

Un successo, quindi, che testimonia l’impegno, la passione e la professionalità culinaria di due chef finalesi ormai protagonisti nel panorama della pizza e dell’alta cucina.