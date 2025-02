Finale Ligure, approvata la modifica del regolamento edilizio del comune

Finale Ligure. Durante la seduta del Consiglio Comunale del 27 febbraio, è stata approvata la modifica del Rego-lamento Edilizio del Comune di Finale Ligure. E’ stata introdotta una norma finalizzata a rendere trasparente la procedura da seguire per lo scomputo degli oneri di urbanizzazione.

Questa misura intende garantire chiarimenti e facilitare la comprensione delle disposizioni, al fine di promuovere una gestione più efficiente e accessibile degli oneri legati allo sviluppo urbanistico. Tra le novità più rilevanti, si segnala l’eliminazione delle estensioni minime per i locali cucina e i servizi igienici, pur mantenendo inalterate le superfici dimensionali delle abitazioni. Questa modifica ha l’obiettivo di consentire una migliore progettazione e un più funzionale utilizzo degli spazi interni degli immobili.

Il Regolamento è stato inoltre aggiornato con particolare riferimento alla cura e alla tutela dei centri storici, imponendo che la creazione di fori per l’aerazione nelle facciate rispetti dimensioni strettamente necessarie, al fine di preservare l’estetica e il contesto architettonico. È previsto anche l’obbligo di schermare tali fori con griglie del medesimo colore delle facciate. Viene vietato lo scarico dei fumi nelle facciate, salvo casi di dimostrata impossibilità di raggiun-gere il tetto. In tali circostanze, gli sfiati dovranno essere posizionati a un’altezza adeguata, dotati di filtri, e progettati in modo da non risultare molesti per i passanti.

Il Regolamento consente ora l’installazione degli impianti di condizionamento anche nei centri storici, ma solo seguendo precise regole di collocazione: dovranno essere sistemati su prospetti secondari, minimizzando l’impatto visivo mediante la scelta di aree poco visibili dalla pubblica via, e coperti con griglie o materiali pregiati dello stesso colore delle facciate.

Lo stesso criterio si applica per i tubi, come quelli del metano, che dovranno essere disposti su prospetti secondari, con scanalature nelle facciate e copertura con griglie forate in tinta.

Tutti gli interventi in aree di particolare pregio storico e architettonico dovranno essere preventi-vamente autorizzati sotto il profilo paesaggistico.”Con questo intervento”, ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica Umberto Luzi, “siamo certi di aver snellito gli interventi edilizi, nel contempo definendo norme a tutela dei nostri meravigliosi centri storici”.