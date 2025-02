Filosofi web

“La filosofia è scandalo in quanto pensiero libero e irrispettoso, ne consegue che, se lo faccio con competenza, non esistono censure alle critiche più severe anche se rivolte alle più alte autorità accademiche, è proprio il diritto alla più assoluta possibilità di iconoclasta espressione che riconosco anche nella rete, ma credo sia indispensabile distinguere la critica finalizzata al facile conseguimento di qualche like da quella del competente capace di offrire un effettivo contributo originale. Resta il problema di stabilire la differenza tra arroganza, supponenza e competenza, il tragico è che nella rete questo è determinato dal numero di like”. Come sempre l’amico Gershom Freeman affonda con feroce chiarezza l’acuminato punteruolo del suo pensiero nel cuore del problema, mi permetto di aggiungere che la questione sta velocemente scivolando su un piano inclinato generato dal dislivello tra l’accelerazione della ricerca tecnologica, che sviluppa sempre più efficienti mezzi della nuova comunicazione, e la competenza degli utilizzatori della medesima, che mi appaiono sempre più succubi dei mezzi stessi. Il numero esponenzialmente crescente degli utenti della rete, l’omologazione degli impieghi organizzati dagli algoritmi, l’ingresso dirompente dell’intelligenza artificiale, il depauperamento culturale di enormi masse di adepti, la globalizzazione sempre più capillare, tutto concorre alla determinazione di una situazione che sembra difficilmente comprensibile anche da parte di antropologi e sociologi specializzati sull’argomento. A questo proposito il filosofo Mario Perniola (1941-2018), nel suo saggio “Contro la comunicazione”, scrive: “Lo scopo della comunicazione è favorire l’annullamento di ogni certezza e prendere atto di una trasformazione antropologica che ha mutato il pubblico in una specie di tabula rasa estremamente sensibile e ricettiva, ma incapace di trattenere ciò che è scritto su di essa oltre il momento della ricezione e della trasmissione”.

Sono estremamente critico nei confronti degli effetti che i social, la rete, il web producono soprattutto sulle nuove generazioni, ma credo possa essere utile a una più chiarificatrice riflessione sul fenomeno una sorta di ribaltamento prospettico, intendo cioè porre la tradizionale domanda rovesciandola: l’impoverimento culturale ed etico imputato ai mezzi non è forse da ricercarsi nei suoi utilizzatori? Insomma, forse la causa non è il mezzo ma il livello di chi lo impiega, se così fosse il problema andrebbe affrontato non demonizzando lo strumento ma riflettendo sulle ragioni che inducono a un simile impoverimento l’utilizzatore, meglio, la massa informe degli utilizzatori. Mi sembra si tratti di un esempio paradigmatico di quello che Roman Jakobson ha definito come comunicazione fàtica, cioè quella forma comunicativa nella quale il contenuto diviene irrilevante al confronto del ruolo e della struttura del canale. Può essere utile alla comprensione della prospettiva che suggerisco il concetto espresso dallo psicologo James Gibson con il termine affordance che potremmo tradurre come, versione liberissima e personale, “suggerimento all’utilizzo”, insomma, se vedo un bicchiere non faccio fatica a pensare di impiegarlo per bere, ma lo stesso potrebbe accadere a un aborigeno australiano al cospetto di un posacenere mentre per un occidentale il fraintendimento sarebbe impossibile. Ebbene, qual è l’affordance di un social? Mi sembra evidente che il senso, la ragion d’essere, l’impiego di un mezzo sia anche espressione del soggetto che lo usa e del contesto culturale all’interno del quale si consuma la relazione tra mezzo e utilizzatore; a questo punto il rovesciamento prospettato mi sembra adeguatamente motivato.

Mi permetto un rapido excursus storico per ricordare come ogni innovazione, specie quando ineriva ambiti prossimi alla comunicazione o direttamente connessi a essa, abbia suscitato reazioni estremamente severe, giudizi addirittura apocalittici per poi, nel corso di periodi più o meno lunghi, trasformarsi in una riflessione anche ricca se non addirittura encomiastica da parte della stessa intellighenzia evidentemente più lenta della tecnologia nel procedere verso il futuro: il primo esempio lo si può riconoscere nel passaggio dalla cultura orale a quella scritta, l’iniziale reazione fu di condannare la nuova arrivata poiché impoveriva la forza e il ruolo della memoria per poi riconoscere nella letteratura un’altissima espressione della cultura per millenni; molto più tardi la critica fu rivolta alla tecnica della stampa seriale rispetto al ruolo della scrittura elitaria e artigianale; ancor più prossimo a noi è il caso della televisione che presentava, con il suo diffondersi ancor più capillare e “comodo” rispetto al testo scritto, il pericolo di divenire uno strumento manipolatorio per sempre più vaste aree di fruitori, eppure oggi se ne rispetta la funzione pedagogica, o almeno molti si aspettano rivesta quel ruolo. Va però precisato che la pervasività del web è indubbiamente più capillare e agisce in ogni ambito della società, soprattutto, vista la dipendenza del sistema dall’uso del cellulare per ogni più quotidiana azione da parte di chiunque, non parlo solo di informazione, ma di pagamenti, operazioni bancarie, presentazione di ricette o richieste mediche, acquisto di biglietti per ogni forma di viaggio e destinazione e non mi dilungo che ogni lettore ben conosce la questione. Un aspetto, se non peculiare certamente rilevante nell’uso dei moderni mezzi, è la creazione di una rete di relazioni che determina la coscienza di sé e la presentazione di chi si diviene sulla scorta della “risposta” del web, per non parlare della costruzione di una “cultura virtuale” che è soprattutto rapida e spesso acritica informazione con conseguenti effetti sugli utenti intorno alla realtà politica e sociale del “mondo global-virtualizzato”.

A questo punto diviene indispensabile dare spazio a quanto può osservare lo sguardo posto nella diversa prospettiva proposta: se dobbiamo ricercare le responsabilità non più nel mezzo ma nei fruitori, comincerei proprio dagli intellettuali. Mi tornano alla memoria le parole di Umberto Eco in un’intervista al quotidiano La Stampa: “I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli». Come non accodarci al pensiero di Eco, va però precisato che, l’epoca del social-covid ne è testimone, spesso i premi Nobel sono riusciti a sostenere tesi assolutamente opposte, uno dei due campi doveva essere di “imbecilli titolati”, non molto diversi dai bevitori tanto bistrattati. È vero, l’assenza di filtri pone sullo stesso piano l’affermazione di un incompetente e quella di un esperto, ma il vero filtro dovrebbe essere la mancanza di consenso per il primo e l’attenzione per il secondo, il problema è che la “qualità quantitativa” proposta dal pubblico dei social trasforma il numero di like in garanzia di competenza, ne sono riprova i numerosi influencer che pilotano masse di malcapitati follower (il fatto che si nominino in inglese ha un suo valore ma lasciamo a margine la polemica). Rimettiamo al centro il pensiero, certo, se si ferma l’auto è utile la competenza di un meccanico, ma se si ferma la tua vita hai bisogno del tuo libero e capace pensiero, eppure è reputata imprescindibile la competenza di un tecnico mentre spesso si sente parlare di filosofia come di una sorta di “gioco utile solo nei talk show”. Purtroppo, va pur detto, numerosi “pseudo pensatori” trovano spazio nei media poiché generano bagarre con i loro interventi, sono “provocatori di vuoto per mezzo del poco”, eppure ottengono visibilità e questo li conferma nel ruolo, non generano confronto intelligente ma mediocre consenso, sta a noi proporci come strumento di soluzione del problema: selezioniamo!

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì. Perchè non provare a consentirsi un “altro” punto di vista? Senza nessuna pretesa di sistematicità, ma con la massima onestà intellettuale, il curatore, che da sempre ricerca la libertà di pensiero, ogni settimana propone al lettore, partendo da frasi di autori e filosofi, “tracce per itinerari alternativi”. Per quanto sia possibile a chiunque, in quanto figlio del proprio pensiero. Clicca qui per leggere tutti gli articoli.