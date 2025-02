Festival di Sanremo , è l’attore plodiese Davide Diamanti il protagonista dello spot La mia Liguria

Plodio. Ancora una volta nello spot promozionale “La mia Liguria” della Regione, presentato in occasione del Festival di Sanremo, c’è un po’ di Valbormida. Non tra gli scorci che mostrano le bellezze dell’arco sul Mediterraneo, ma, per l’edizione 2025, si tratta del protagonista, ovvero l’attore Davide Diamanti, già noto al pubblico per le sue performances teatrali che incantano le platee.

Già nel 2023, infatti, la scenografia era stata curata da una giovane calizzanese, Francesca Pesce.

Questa volta, nella cartolina che valorizza la Liguria, si vede una giovane coppia a spasso in un mercatino nei vicoli di Genova, per poi scatenarsi ad un party estivo, camminare tra ombrelloni e surfisti in spiaggia. Ma non solo. Torna al Medioevo in un borgo antico, scopre l’outdoor a due passi dal mare e si tuffa nella magia del Natale. Il ciclo si chiude nel mercatino per un mazzo di fiori portafortuna e una bella sorpresa.

La figura maschile è rappresentata proprio dal 28enne originario di Plodio, che dopo aver frequentato il Liceo Calasanzio si è diplomato al Teatro Nazionale della Pergola di Firenze. Grazie alla sua inclinazione ha mosso i suoi passi in quella che è, prima di tutto, la sua grande passione, ovvero la recitazione teatrale, grazie alla quale riesce a regalare grandi emozioni con un linguaggio comunicativo davvero talentuoso.