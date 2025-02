Festival di Sanremo 2025, stasera l’esibizione di Annalisa e Giorgia in versione Bond girls

Carcare. Festival di Sanremo 2025, cresce l’attesa per l’esibizione di Annalisa che quest’anno non è in gara ma partecipa al fianco di Giorgia alla serata dedicata alle cover. Probabilmente in versione bond girl, la cantante carcarese duetterà sulle note di Skyfall di Adele, colonna sonora del film omonimo di 007 del 2012 con Daniel Craig per la terza volta nei panni di James Bond.

A scegliere il brano da presentare questa sera è stata proprio la regina delle classifiche internazionali, come ha confermato la stessa Giorgia: “Come sua ospite all’Arena di Verona, abbiamo cantato insieme “Come saprei”, che è stata la sua prima canzone davanti al pubblico. È stato naturale pensare a lei. Ho voluto fare qualcosa dove lei fosse perfetta e poi abbiamo optato per Adele, accettando un suo suggerimento. Io non ho mai cantato Adele, quindi sono contenta di cimentarmi per la prima volta con la sua musica proprio a Sanremo”.

Secondo la scaletta ufficiale del programma, l’esibizione delle due leonesse della canzone italiana sul palco dell’Ariston sarà la seconda, quindi all’inizio della serata. Appuntamento da non perdere.