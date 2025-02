Feste di carnevale a Savona, Varazze, Celle e chiusura di CarnevaLöa, ma anche cultura e teatro: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Appuntamenti di carnevale a Loano – con l’atteso Palio dei Comuni e la seconda sfilata dei carri – Savona, Celle e Varazze, ma anche eventi culturali (come la presentazione del nuovo romanzo di Emanuele Dabbono, la conferenza la “Scienza dell’impossibile”) e spettacoli al Teatro Sacco e al Teatro Nuovo di Valleggia. Anche in questo fine settimana saranno tantissime le iniziative in provincia di Savona per soddisfare tutti i gusti e le età. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del fine settimana.

A LOANO SECONDA SFILATA DEI CARRI DI CARNEVALE

Ultimo appuntamento con l’edizione 2025 del CarnevaLöa, la grande manifestazione carnevalesca organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Domenica 23 febbraio sul lungomare si terrà la seconda sfilata dei carri allegorici con il Palio dei Comuni, a cui prenderanno parte i carri dei Comuni rivieraschi e dell’entroterra che hanno aderito alla manifestazione e il vincitore del Palio dei Borghi di Loano (fuori concorso). I carri in gara sono: “BardiSimpson” del gruppo “Fiöi de Bardenei” di Bardineto; “Frecce Tricolori” del gruppo “Rusca Bacan” di Toirano; “Diavoli al Carnevale” del gruppo di Borghetto Santo Spirito; “Generazione Z…ombie” del gruppo “I randagi della Val Maremola”.

Per i borghi di Loano sfileranno i seguenti carri: “La carrozza delle favole” del gruppo Prigliani; “Inside Out 2” del gruppo “Roba da Matti” di via Dante; “Finché suocera non ci separi” del gruppo “Nuovo Borgo di dentro”; “Api amiche” del gruppo Meceti; “Dont worry be hippie” dei “Matétti Burdelûzi”; “La bella e la bestia” del gruppo “Gazzi superiori No stop”, vincitore del Palio dei Borghi. Ospiti la Marching Band e la Banda di Occimiano.

Sfileranno, inoltre, il carro della Torre dell’Orologio e di Palazzo Doria con le maschere loanesi (a cura dell’associazione Vecchia Loano) e la “Beccian Car”, la macchina a “rigadera” ossia a forma di annaffiatoio, cioè il simbolo di Beciancin.

La sfilata prenderà il via alle 14.45. I carri, realizzati dagli artigiani del carnevale e ispirati ai cartoons, ai fatti di attualità e alla satira, partiranno alle 14.45 da piazza Mazzini, percorreranno corso Roma e raggiungeranno piazza Cadorna, dove faranno inversione per tornare al punto di partenza.

Dalle 9 alle 18 presso la Casetta dei Lavoratori del Mare si potranno gustare le deliziose “bugie” preparate dalla confraternita delle Cappe Bianche.

CARNEVALE ALLE OFFICINE DI SAVONA

Sabato 22 Febbraio 2025, dalle ore 15.30, presso la Piazza Marco Biagi del Centro Polifunzionale Le Officine di Savona appuntamento con “Il Carnevale a colori”.

A VARAZZE FESTA DI CARNEVALE

Sabato 23 febbraio, Varazze accoglierà un Carnevale ricco di colori, allegria e tradizione, organizzato dall’Oratorio Don Bosco. Dalle 16, il centro storico della città si trasformerà in un palcoscenico vibrante, offrendo un pomeriggio di puro divertimento per grandi e piccini. Il tema dell’edizione 2025, “Emozionando”, è ispirato al celebre film Inside Out e promette di coinvolgere tutti in un viaggio emozionale tra risate, colori e creatività. Il cuore dell’evento sarà animato da numerose attività pensate per intrattenere ogni partecipante, creando un’atmosfera magica e festosa.

Per i bambini ci saranno attività come il truccabimbi, la baby dance, e l’animazione, che trasformeranno le strade di Varazze in un palcoscenico di divertimento. Inoltre, sarà possibile partecipare a un laboratorio creativo organizzato da “Lì per Lì Lab” in Slargo Malocello, per stimolare la fantasia dei più piccoli.

Non mancherà l’emozione del mega tiro alla fune, che coinvolgerà famiglie e gruppi di amici in una sfida divertente e appassionante. Il gran finale sarà la sfilata delle mascherine, dove i bambini sfoggeranno le loro creazioni, seguita dalla tradizionale pentolaccia in Piazza Nello Bovani. Qui, tutti potranno divertirsi a rompere le pentole piene di dolci e sorprese, un momento tanto atteso da grandi e piccini.

TORNA IL CARNEVALE CELLESE

47° EDIZIONE DEL CARNEVALE CELLESE a Celle Ligure

ore 14.45 ritrovo in Via Monte Tabor, località Piani

ore 15.00 Partenza

Al termine del corteo in Via Boagno verranno rotte le Pentolacce.

Distribuzione Focacette a cura dell’Associazione Avis

AL TEATRO SACCO IN SCENA “TRE SULL’ALTALENA”

All’Antico Teatro Sacco di Savona domenica 23 febbraio, alle 18, andrà in scena “Tre sull’altalena” di Luigi Lunari regia di Alberto Giusta con Denis Fontanari, Emanuele Cerra, Christian Renzicchi, Marta Marchi; scene di Lorenzo Zanghielli luci Iacopo Candela organizzazione Cristina Pagliaro produzione AriaTeatro Compagnia Teatrale.

Tre uomini, un commendatore, un capitano dell’esercito e un professore si trovano nello stesso luogo per tre ragioni diverse: il commendatore per un incontro galante, il capitano per trattare un acquisto di materiale bellico, il professore per ritirare un pacchetto. Ma cos’è esattamente quel luogo? Un discreto e comodo albergo, un luogo di affari, o una casa editrice? È possibile che tutti e tre abbiano avuto l’indirizzo sbagliato? La strana situazione accresce il mistero, anche perché l’allarme per un’esercitazione anti-inquinamento impedisce ai tre uomini di uscire. Durante la notte che sono costretti a passare insieme, i tre giungono a sospettare che la stanza possa essere davvero un’anticamera per l’aldilà e che probabilmente loro sono già morti, e in attesa del Giudizio. I tre reagiscono a questa prospettiva secondo le rispettive caratteristiche psicologiche: il commendatore è spaventato ed ansioso, il capitano non trova niente di misterioso nella situazione e resta assolutamente indifferente, il professore usa tutta la sua logica filosofica per spiegare il fenomeno come un fatto naturale e logico. Ne risulta un dialogo umoristico centrato sui temi importanti di vita e morte, destino, predestinazione e libero arbitrio, esistenza di Dio ed ateismo. Improvvisamente una donna delle pulizie entra nella stanza e dice cose talmente ambigue da far nascere nei tre malcapitati un nuovo grande enigma: è realmente un’addetta delle pulizie? Un lungo suono della sirena indica che l’allarme per l’emergenza inquinamento è finito. I tre sono pronti ad andarsene, ma la scena finale regalerà un sorprendente coup de théâtre.

Il Teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata pertanto la prenotazione è consigliata .

INFO E PRENOTAZIONI : TEL: 331.77.39.633

EMAIL: info@teatrosacco.com

AL TEATRO NUOVO DI VALLEGGIA C’E’ “I LOVE SPOON RIVER”

Sabato 22 febbraio alle 21, al teatro nuovo di Valleggia appuntamento con “I love Spoon River”. «Avrò avuto diciott’anni quando ho letto Spoon River. Mi era piaciuto, forse perché in quei personaggi trovavo qualcosa di me. Nel disco si parla di vizi e virtù: è chiaro che la virtù mi interessa di meno, perché non va migliorata. Invece il vizio lo si può migliorare: solo così un discorso può essere produttivo.» Intervista di Fernanda Pivano a Fabrizio De André.

De Andrè pubblicò l’album “Non al denaro non all’amore né al cielo”, ispirandosi al libro e al disco il Circolo Culturale Archimede ha pensato di proporre qualche monologo, qualche canzone e qualche balletto in uno spettacolo vario che vuole rendere omaggio sia ad Edgar Lee Masters che a Fabrizio De André.

EMANUELE DABBONO PRESENTA IL SUO ROMANZO

Sabato 22 febbraio, alle ore 17, presso la Biblioteca Civica Comunale E. Montale di Varazze, si terrà un incontro con il cantautore e scrittore Emanuele Dabbono per la presentazione del suo nuovo romanzo, “Gli spaesati” (Pathos Edizioni). Dialogherà con l’autore il giornalista Andrea Dispenza. La presentazione del libro fa parte della rassegna “Parliamone in Biblioteca”, un’iniziativa fortemente sostenuta dall’Assessore alla Cultura Mariangela Calcagno. Il romanzo è ambientato durante una settimana del Natale del 1977, nella casa di cure psichiatriche Pratozanino, sulle alture genovesi. Qui, il protagonista Paul Ramon, un paziente eccentrico e acuto su una sedia a rotelle, pensa che la sua permanenza nella struttura sia giunta al termine. Tuttavia, l’arrivo della ribelle Giovanna sconvolgerà gli equilibri tra i pazienti, che Paul definisce la banda degli Spaesati.

Il romanzo segue le vicende di Paul e degli altri pazienti, tra cui il ragazzo col buco nel petto, il pugile sordo e il becchino che si crede in affari con Dio, in un viaggio nella salute mentale dai risvolti tragicomici che cambierà per sempre le loro vite.

Emanuele Dabbono è già noto per il suo successo nella musica, con il disco di platino per “Il filo rosso”, brano scrittozoni “Incanto” e “Il conforto” scritte per Tiziano Ferro. Con “Gli spaesati”, Dabbono si cimenta in una nuova avventura letteraria che esplora temi di amore, coraggio e rapporti a distanza.

L’evento è gratuito.

CONFERENZA DEDICATA ALLA SCIENZA IN SALA ROSSA

Sabato 22 febbraio, alle 16, nella Sala Rossa del Comune di Savona prende il via la nuova iniziativa dell’associazione Archeosofica sez. di Savona: “La scienza dell’impossibile” che prevede un ciclo di quattro conferenze ad ingresso libero.

Alchimia, un’arte tanto antica quanto misteriosa, la cui nascita si perde lontano, nella notte dei tempi.

Si associa alla trasformazione dei metalli in oro, ma qual è il fine di questa antica dottrina? Forse la fabbricazione del prezioso minerale?

Se “impossibile” è ciò che va oltre l’ordinario, “Scienza dell’impossibile” diventa il giusto appellativo per descrivere l’Alchimia dato che conferisce, a chi ne segue gli insegnamenti, facoltà straordinarie.

E’ possibile trasformare i metalli in oro, ma di cosa si tratta realmente?

L’Alchimia ci parla tramite simboli che velano, a chi non ha occhi per vedere, la sua reale potenza e il significato del vero oro, il cuore trasformato dell’eroe.

Il suo codice cifrato ha indotto ciarlatani e creduloni a fraintendere il reale valore del lavoro che gli Alchimisti svolgevano nei loro laboratori, un lavoro che arriva fino a noi e che oggi si rivela più attuale che mai.

In questo ciclo di conferenze verrà trattato il tema dell’alchimia sotto diversi aspetti: racconteremo la sua storia, il linguaggio degli alchimisti, la loro missione, il loro laboratorio con la materia e gli strumenti che, allegoricamente, raccontano il lavoro che ciascuno di noi può fare per arrivare alla pietra filosofale.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Il nuovo anno prosegue con tante attività e iniziative al Parconatura di Asinolla a Pietra Ligure.

SABATO 22 FEBBRAIO, iniziamo la giornata in maniera originale. Che ne dici di preparare insieme a noi la colazione preferita dei nostri asini? Scopri quali sono i cibi più golosi e concediti qualche coccola in stalla (ore 11.00).

Nel pomeriggio, dalle ore 14.00, AsinOlla si trasferisce nella spiaggia delle barche a #pietraligure per l’atteso appuntamento con i “Cavalli in spiaggia” in un’edizione tutta dedicata al #carnevale. Ti aspettiamo quindi con il tuo travestimento più bello per divertirci insieme!

DOMENICA 23 FEBBRAIO, invece, appuntamento con lo slow #trekking insieme ai dolci asini del parco. Un’occasione per passeggiare in tranquillità nella natura, senza fretta e senza pensieri (ore 10.00).

Nel pomeriggio spazio alla novità che entreranno nella programmazione del parco a partire dalla primavera: Horse bootcamp – attività propedeutiche all’#equitazione – grooming e cura del cavallo, vita di maneggio, giochi di volteggio e conduzione a terra del cavallo (ore 14.00).

Relazione, gioco e divertimento con i nostri amici cavalli! A partire dai 4 anni: l’attività sarà a PORTE APERTE, un’occasione imperdibile per provare e conoscere questa nuova attività ed avviare il tuo bambino all’equitazione attraverso il gioco (per i non tesserati è richiesta la sottoscrizione del tesseramento giornaliero di 5 euro).

Infine, festeggia con noi in compleanno di Rosa Furia, uno dei cavalli del parco e gioca con noi alla caccia al tesoro (ore 16.00).

Sempre a disposizione attività con asini e cavalli su prenotazione. E ricordiamo il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

