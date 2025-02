“Fermiamo le Soprintendenze”: una proposta di Salvini. I troppi casi di progetti bloccati nel savonese

Savona. Una recente presa di posizione del ministro Matteo Salvini ha riacceso i riflettori sui vincoli spesso posti da alcune Soprintendenze, vincoli che bloccano i lavori e talvolta provocano ritardi o addirittura soppressioni di progetti molto importanti per lo sviluppo delle città.

Considerazione numero uno: Salvini è figura assai divisiva, ovviamente seguito dai leghisti, inviso a quasi tutti gli altri. Ma se per una volta dice una cosa condivisibile, può essere giusto almeno seguirne il ragionamento.

Considerazione numero due: le Soprintendenze sono nate per tutelare il patrimonio artistico, storico e culturale, dunque con un intento meritorio e importante contro eventuali abusi. Ma se alcune Soprintendenze esagerano, se cioè i vincoli sono troppi o eccessivi, puo’ ritenersi giusto che ci sia una strada per opporsi.

E’ quanto sostiene in pratica Salvini che, parlando a Genova il 31 dicembre, ha annunciato un disegno di legge della Lega, “sollecitato da pubblici amministratori, professionisti e tecnici”, per superare il parere delle Soprintendenze su aspetti anche minimi di opere pubbliche.

Nel savonese gli interventi della Soprintendenza sono numerosi e sembrano anche assai invasivi. Michele Costantini su La Stampa, in un servizio dal titolo “Quando la Soprintendenza ferma le opere pubbliche” pochi giorni fa ne ha indicato alcuni: il cantiere di via Luigi Corsi a Savona sul ponte di Santa Rita, il progetto per realizzare 50 alloggi e 100 parcheggi nell’area bombardata nel 1943 in via Giuria (la zona è rimasta in totale abbandono), il cantiere per il recupero della Villa Romana, in via Pietragrossa a Legino, questa volta con il contenzioso risolto per un accordo raggiunto tra impresa e Soprintendenza.

Ci sono poi i due casi più importanti. Il primo è quello della ex Savam di Altare, che ha impedito lo sviluppo del paese, causato la crisi del commercio e provocato l’abbandono dell’impresa. Ancora oggi il destino dell’area è incerto. Valeva così tanto salvare il forno Oscar?

Il secondo riguarda la zona delle ex Funivie di Savona, dove dovrà essere realizzato un progetto importante per lo sviluppo della città. La Soprintendenza sostiene che una parte dell’impianto debba essere conservato in quanto “archeologia industriale”. In questo caso i pareri sono diversi. C’è chi sostiene che quella zona vada totalmente sgomberata per un miglior utilizzo futuro, ma anche chi è sostanzialmente d’accordo con il vincolo, come Comune di Savona e Autorità Portuale, che stanno anzi redigendo un progetto che tiene conto dei rilievi.

Tra gli esempi non toccati invece dalla Soprintendenza, a molti è venuta in mente la splendida facciata dell’edificio principale degli ex cantieri Baglietto a Varazze (appunto con la bella scritta “Baglietto”), non ritenuta invece degna di essere conservata.

Un’ultima considerazione. Se alcune delle opere da conservare sono note e sono lì dove sono da decenni, perché la Soprintendenza è intervenuta solo per bloccare i lavori e non ha fatto invece un censimento per agire prima, magari dotata dal suo ministero, quello dei Beni culturali, dei fondi necessari perché non se ne facciano carico le incolpevoli comunità locali?