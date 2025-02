Federvolley Savona, il neo presidente Salvatore Clemente: “Coinvolgiamo i giovani, i bambini devono vivere la pallavolo come un gioco”

Savona. “Coinvolgiamo i giovani. Dobbiamo avvicinare i bambini a questo sport e farglielo vivere come un gioco, dobbiamo fargli capire che è un modo diverso di passare il tempo rispetto a stare al computer o giocare ai videogame”. Sarà questo uno dei pilastri dei quattro anni di presidenza di Salvatore “Ciccio” Clemente, neo presidente di Federvolley Savona-Imperia. Clemente ha sfidato l’uscente Ornella Testa e, chiamato in causa da diverse società ha deciso di mettersi in gioco, portando a casa la vittoria – sul filo del rasoio – con il 50,92% dei voti.

Clemente torna nel mondo della pallavolo dopo circa 20 anni di assenza. Nei primi anni 2000 dopo aver fatto l’arbitro, è diventato il presidente dell’Albisola Pallavolo e ha portato la squadra maschile dalla serie C fino alla B1 e per tre anni consecutivi ha sfiorato l’A2 con i playoff, portandosi a casa anche la prima coppa Italia vinta in Liguria.

Tutto è nato da un post su Facebook scritto durante le Olimpiadi che ha spinto il dirigente dell’Albisola a fare il nome di “Ciccio” ai suoi colleghi come candidato alle prossime elezioni e trovare riscontro positivo da tanti. Così è iniziata la corsa alla presidenza, la redazione del programma dettata dalla voglia di cambiare dinamiche all’interno del movimento.

“Ho continuato a seguire la pallavolo e ho maturato la consapevolezza dell’importanza di coltivare le sezioni giovanili: solo così si assicura un futuro alle società”, questa l’idea contenuta nel post.

Nel programma di Clemente un aiuto alle società nelle vicende burocratiche e anche l’ascolto delle loro esigenze, il coinvolgimento delle scuole per allargare i confini e far conoscere questo sport agli studenti, la ricerca di sponsor per i finanziamenti oltre alla comunicazione sui social media degli eventi, attività svolte, storie di successo delle squadre.

Quando nei primi anni 2000 l’Albisola era ad alti livelli ci fu un boom di iscritti tra i giovani – ricorda Clemente: “I miei giocatori giravano per Albisola con la tuta ed era un modo per fare pubblicità, le signore anziane li invitavano persino a pranzo a casa loro”.

E Clemente vuole portare di nuovo la pallavolo in strada: “Organizzeremo eventi dove si gioca per le vie delle città dove ci sono le società, solo così avviciniamo tanti a questo sport”.

Per allargare il bacino di iscritti e aiutare le famiglie in difficoltà, l’idea è quella di proporre la quota sospesa e tariffe agevolate. “Come primo passo guarderò il bilancio nel dettaglio”, conclude Clemente.

Domani, domenica 16 febbraio, sarà la volta delle elezioni per il presidente e il consiglio regionale di Federvolley Liguria.