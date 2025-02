Federvolley, Daria Molina nella squadra di Paolo Bassi: “Felicissima della fiducia”

Domenica 16 febbraio si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche elettive del Comitato Regionale FIPAV Liguria per il quadriennio 2025-2028. Alla carica di Presidente concorrevano Paolo Bassi, Presidente uscente del Comitato Territoriale Liguria Centro, e Renzo Grippino, ex vicepresidente del Comitato Regionale. Nuovo Presidente Regionale con il 69,24% dei voti è stato nominato Paolo Bassi. Oltre al Presidente, il rinnovo prevedeva anche la votazione per sei consiglieri che formeranno il Comitato. Anche in questo caso, la squadra di Paolo Bassi è stata eletta nella sua totalità con Alessandro Cartasso, il più votato con 4120 voti, Simone Cremisio, Sabrina Nicla Grassi, Daria Molina, Federica Pastorino e Monica Neuhoff.

Paolo Bassi, oltre ad essere allenatore ed ex presidente di società, è stato negli ultimi 4 anni Presidente del C.T. Liguria Centro apportando grandi novità in Comitato molto apprezzate dalle Società genovesi. Alessandro Cartasso e Sabrina Nicla Grassi sono stati gli unici riconfermati a pieni voti. Entrambi genovesi, erano già consiglieri regionali nell’ultimo mandato con deleghe ad arbitri e dirigenti. Simone Cremisio storico, nonostante la giovane età, allenatore del Levante ligure, Federica Pastorino, fisioterapista ASL con trascorsi da giocatrice, e Monica Neuhoff, allenatrice di Ospedaletti ed ex selezionatrice territoriale, completano l’organico insieme alla savonese Daria Molina, che già in passato aveva ricoperto questo incarico a livello Provinciale.

Proprio Molina dichiara: “Sono felicissima della fiducia che moltissime Società hanno avuto in me e, ovviamente, nel resto della squadra creata da Paolo. Non mi aspettavo di certo una percentuale così netta e ringrazio tutte le persone che per due domeniche di seguito hanno fatto in modo di essere presenti. Si è trattato di un momento elettivo davvero molto importante in cui secondo me è venuta fuori la voglia delle Società di dare un taglio al “vecchio” e di provare qualcosa di “nuovo”. La nostra squadra ha idee e competenza necessarie per provare a cambiare in meglio tanti aspetti e rendere la FIPAV Regionale più vicina alla base e più fruibile per tutti. Ringrazio Paolo per avermi fortemente voluta nella sua squadra e ringrazio i miei compagni di avventura che si stanno rivelando pieni di risorse ed energie”.

Conclude poi la neoeletta: “Siamo tutti carichissimi e siamo anche sicuri che troveremo un grande appoggio delle Società liguri, da Ventimiglia a Ceparana”.

Il programma presentato da Bassi e dai suoi consiglieri si presenta intenso, andando ad intervenire su tutti i settori di competenza, dalla qualificazione atleti, al beach volley, dagli allenatori ai campionati. Il gruppo, che si presenta ai blocchi di partenza con una elevata presenza di quote rosa e con un’età media nettamente ribassata rispetto agli ultimi vent’anni di Comitato, inizierà a lavorare non appena sarà terminato il passaggio di consegne.