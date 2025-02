Famiglia sfrattata a Cairo Montenotte chiede aiuto: “Siamo tre invalidi e non troviamo case in affitto, non sappiamo dove andare”

Cairo Montenotte. Sono stati sfrattati dalla loro abitazione e, nonostante le numerose ricerche, non riescono a trovare un nuovo alloggio in affitto. E’ la difficile situazione che si trova a vivere una famiglia di tre persone invalide di Cairo Montenotte, che ora ha deciso di lanciare un disperato appello al Comune e alla comunità, chiedendo aiuto per trovare una soluzione abitativa adeguata alle loro esigenze.

La famiglia, che preferisce rimanere anonima, ha raccontato di aver ricevuto lo sfratto dalla loro precedente abitazione a Cairo. Da quel momento è iniziato un vero e proprio calvario alla ricerca di un nuovo alloggio. Purtroppo, le loro condizioni di salute e soprattutto la mancanza di alloggi in affitto hanno reso la ricerca particolarmente difficile. “Abbiamo contattato diverse agenzie immobiliari, ma la risposta è sempre che non trattano più locazioni”, ha spiegato uno dei membri della famiglia.

Quello della scarsa disponibilità di case in affitto, purtroppo, è un fenomeno sempre più comune nella nostra provincia, tanto da meritare un convegno ad hoc pochi mesi fa ad Albenga. Da anni IVG racconta di vicende simili, come quella di Stefania a Loano oppure di una famiglia con 4 figli a Pietra Ligure. E il tema è talmente sentito che, nel 2023, era addirittura nato un gruppo WhatsApp ad hoc per riunire le persone che faticavano a trovare un alloggio.

La ragione, secondo il presidente provinciale di Fiaip Fabio Becchi, sarebbe da ricercare nelle problematiche legali e amministrative che scoraggiano i proprietari: “Spesso evitano di affittare gli immobili per il timore di morosità, danni strutturali o difficoltà nel recuperare la disponibilità dell’immobile in caso di necessità. Il sistema giudiziario italiano, noto per la sua lentezza, contribuisce ad alimentare questa insicurezza”. Una difficoltà, quella nel reperire immobili destinati alle locazioni residenziali, che Valentina Rebella, segretario provinciale Fiaip, definisce “una vera e propria emergenza” in tutta la provincia di Savona.

“Abbiamo anche chiesto aiuto al Comune per le case popolari – aggiungono i tre cairesi – ma ci hanno risposto che bisogna prima aspettare il bando e poi fare domanda”. Un tempo di attesa che non possono permettersi: lo sfratto è previsto entro un mese.

La famiglia ha quindi deciso di lanciare un appello attraverso IVG, chiedendo aiuto a chiunque possa offrire loro un alloggio in affitto a Cairo Montenotte o nei dintorni. “Abbiamo bisogno di un posto dove vivere, anche in campagna, purché sia decente e abitabile e non ai piani alti, a causa delle nostre invalidità” spiega una donna della famiglia. Anche perché il rischio concreto è quello di trovarsi a metà marzo senza un tetto sulla testa, senza un posto dove andare: “Siamo disperati, non sappiamo cosa fare”, conclude con la voce rotta dall’emozione. “Chiediamo aiuto a chiunque possa darcene. Non chiediamo molto, solo un posto dove vivere”.

Chiunque volesse offrire aiuto o suggerimenti può contattare la redazione di IVG scrivendo via mail a comunicati@ivg.it.