Entroterra, approvato il piano di intervento per l’attuazione della strategia forestale nazionale

Liguria. La Giunta regionale della Liguria, su proposta del vice presidente con delega all’Entroterra, Alessandro Piana, ha approvato lo schema di delibera che definisce gli indirizzi e i criteri per l’utilizzo del Fondo per l’attuazione della Strategia Forestale Nazionale (SFN). L’atto stabilisce le linee d’azione prioritarie per la gestione e la valorizzazione delle risorse boschive, con un investimento complessivo di 3,5 milioni di euro.

«Con questo provvedimento facciamo azioni concrete per il futuro delle nostre foreste – spiega il vicepresidente Alessandro Piana – diamo attuazione alla Strategia Forestale Nazionale, puntando su interventi strutturali, formazione e digitalizzazione. Proteggere e valorizzare il patrimonio boschivo ligure significa non solo garantire sicurezza e prevenzione degli incendi, ma anche promuovere il turismo naturalistico e il lavoro nel settore forestale».

Le principali linee di intervento previste dal piano regionale riguardano il miglioramento dell’accessibilità al bosco per cui sono stati stanziati 1,5 milioni di euro per la manutenzione dei sentieri escursionistici e delle vie d’accesso con funzione antincendio. C’è poi la formazione per operatori forestali e volontari dell’AIB con un investimento di 570.000 euro destinati alla formazione di professionisti del settore e figure coinvolte nella protezione civile e nella gestione del territorio. E poi ancora la pianificazione forestale e gestione sostenibile per cui sono stati stanziati 900.000 euro per l’elaborazione di nuovi Piani Forestali di Indirizzo Territoriale e aggiornamenti normativi. Un investimento di 300.000 euro per la creazione di un sistema informativo forestale: una banca dati digitale per la gestione e il monitoraggio delle risorse boschive e infine 100.000 euro per il supporto al settore vivaistico forestale per migliorare la produzione e la qualità del materiale di propagazione.

“La flessibilità nella gestione di queste risorse – conclude Piana – ci permetterà di ottimizzare gli interventi e rispondere alle esigenze del territorio. Un passo fondamentale per il rilancio del nostro entroterra e per la tutela del patrimonio forestale della Liguria”.