Emergenza lupi e peste suina: a Erli un incontro tra i consiglieri regionali Bozzano e Bogliolo e i cacciatori ingauni

Erli. Ieri, lunedì 10 febbraio, presso il ristorante da Lisetta, a Erli, si è svolto il primo incontro tra i consiglieri regionali di “Vince Liguria”, Alessandro Bozzano e Federico Bogliolo, e una rappresentanza dei cacciatori albenganesi per affrontare alcune problematiche del territorio. L’iniziativa è stata promossa da Alberto Delfino, già candidato alle ultime elezioni regionali con “Vince Liguria”.

Protagonisti della serata sono state le organizzazioni dei cacciatori dell’area ingauna, che hanno avuto modo di confrontarsi direttamente con i consiglieri su diverse questioni di grande attualità. Il confronto si è subito acceso con uno scambio di opinioni su alcuni dei temi più sentiti dalla categoria.

Uno dei punti più discussi è stato l’aumento della presenza dei lupi, considerato un problema per cacciatori, allevatori e residenti. “Difenderli va bene, ma troppo è troppo”, è stato il commento di alcuni cacciatori albenganesi presenti in sala, preoccupati per i danni causati dalla crescente popolazione di questi predatori.Un altro argomento affrontato nel corso dell’incontro è stato il costo dello smaltimento delle carcasse, giudicato da alcuni presenti “eccessivamente alto rispetto ai benefici ricevuti”. I cacciatori hanno anche lamentato una disparità di trattamento tra le diverse province, chiedendo una revisione delle tariffe e delle modalità di gestione.Tra gli altri temi affrontati, si è discusso della peste suina, in partire sulla necessità di un efficace piano di ripopolamento e censimento di cinghiali, daini e altre specie presenti sul territorio. I consiglieri Bozzano e Bogliolo hanno ascoltato le richieste e promesso un approfondimento delle problematiche sollevate. Dall’altro lato, i cacciatori albenganesi hanno voluto manifestare il loro l’auspicio affinché questi incontri abbiano un esito concreto.

Alberto Delfino ha sottolineato l’importanza di continuare il confronto: “Come promesso, questo è il primo di una serie di incontri dopo la campagna elettorale, quindi a bocce ferme e fuori da promesse obbligatorie. Un grazie ai colleghi di Vince Liguria, Bozzano e Bogliolo, per la loro presenza e nella speranza che le richieste e le problematiche vengano seriamente affrontate in Regione. Questo è il primo di una serie di incontri che organizzerò sul territorio con le varie associazioni, dagli agricoltori agli albergatori. Così come da promessa elettorale, anche se non sono stato eletto. Vivo in questa provincia e ci tengo affinché le problematiche vengano risolte per il bene di tutti”.