Emergenza casa in Consiglio regionale: in Liguria caro affitti e carenza di alloggi pubblici

Liguria. Il consigliere regionale Federico Romeo (Pd) ha chiesto di contrastare il caro-affitti, in particolare nelle aree urbane e nei territori più colpiti dal fenomeno degli affitti brevi legati al turismo e se siano previsti interventi per incrementare il patrimonio di alloggi pubblici (ERP). Il consigliere ha rilevato che Il problema del caro-affitti sta diventando sempre più grave in Liguria, in particolare nelle principali città come Genova, Savona, La Spezia e Imperia

“Il problema del caro-affitti sta diventando sempre più grave in Liguria, con famiglie, studenti e lavoratori si scontrano ogni giorno con innumerevoli difficoltà nell’accesso alle abitazioni a prezzi sostenibili. Per questo abbiamo chiesto alla Giunta le misure che intende adottare per contrastare il caro affitti, in particolare nelle aree urbane e nei territori colpiti dal fenomeno degli affitti brevi” ha detto il consigliere regionale.

“Apprendiamo con favore l’apertura della Giunta ad investire su alloggi Erp, da parte nostra seguiremo da vicino il tema e ci impegneremo affinché la dotazione di Edilizia residenziale pubblica venga incrementata e si proceda con le operazioni di riqualificazione degli edifici esistenti e oggi inaccessibili. Si tratta di una battaglia sociale che siamo pronti a fare anche in collaborazione con la Giunta regionale per sollecitare il governo a garantire le risorse necessarie”.

“Nel frattempo la regione prosegua con attenzione a varare iniziative per contrastare il fenomeno caro affitti nelle aree urbane più colpite dal fenomeno degli affitti brevi. Bisogna dare risposte ai cittadini. Il tema della casa è diventata un emergenza che non può più essere rimandata e che necessita soluzioni in tempi brevi” conclude.

L’assessore alle politiche abitative Marco Scajola ha sottolineato che il problema va affrontato con più strategie. L’assessore ha ricordato che il Governo ha assicurato per il futuro fondi nazionali rilevando, però, la necessità che tali risorse siano disponibili già dal 2026.

Scajola ha poi illustrato le finalità dei Fondi di garanzia per le famiglie e l’acquisto di alloggi da destinare all’Edilizia residenziale pubblica in forma diffusa, cioè in quartieri diversi della stessa città evitando, così, la creazione di quartieri “ghetto”.