Elezioni in Ecuador, migliaia di elettori da Liguria e Emilia Romagna per il seggio in Sala Chiamata

Genova. Sono migliaia i cittadini ecuadoriani residenti in Liguria ed Emilia Romagna che da questa mattina stanno raggiungendo la Sala Chiamata del porto di Genova per partecipare alle votazioni relative all’elezioni generali della Repubblica dell’Ecuador per eleggere il binomio presidenziale, parlamentari nazionali, parlamentari per l’estero e parlamentari andini.

I seggi si sono aperti alle 9 di questa mattina e si chiuderanno alle 19. Chiamati al voto tutti i cittadini ecuadoriani iscritti alle liste elettorali che abbiamo compiuto 16 anni di età e che abbiano realizzato il cambio di domicilio elettorale fino all’11 maggio 2024. Sono più di 15 mila gli aventi diritto al voto della corposa comunità ecuadoriana della nostra regione.

“Le operazioni di voto sono iniziate questa mattina alle 9 in punto con l’esecuzione dell’inno nazionale – ha spiegato ai microfoni di Genova24 il console generale Oscar Izquierdo – Tutto sta procedendo al meglio, con una grande affluenza di persone da tutta la Liguria e dall’Emilia Romagna”.

La giornata di freddo, pioggia e vento non ha quindi scoraggiato le tante persone chiamate al voto, che hanno raggiunto in massa la sede dei seggi elettorali alla Sala chiamata del porto. Sul posto un corposo dispiegamento di personale sta supervisionando e garantendo la sicurezza delle operazioni che ancora una volta si sono trasformate in un momento di festa e impegno per la comunità ecuadoriana genovese e ligure.

In caso di domande il Consolato Generale ha attivato il numero di telefono 351.58. 78.314 a cui risponderà il personale di supporto del Consiglio Nazionale Elettorale. Per informazioni è anche disponibile il sito www.cne.gob.ec. Rispetto alle precedenti consultazioni, il voto è previsto solamente in modalità in presenza.