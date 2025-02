Ecosavona, contributo al Comune per l’ampliamento del Boscaccio: ricorso al Consiglio di Stato o aumento Tari

La sentenza del Tar sul contributo straordinario richiesto dal Comune di Vado Ligure per l’ampliamento della discarica del Boscaccio e il cambio di destinazione d’uso catastale potrà avere possibili ripercussioni nella gestione dei rifiuti nel savonese.

In merito alla vicenda che ha visto aperto il contenzioso giuridico-amministrativo, Ecosavona, come previsto dalla legge, può e già poteva scaricare tutto il valore del contributo richiesto sulla tariffa dei rifiuti che pagano i cittadini, una conseguenza, quindi, che investe direttamente tutti i sindaci dei comuni conferitori.

Il Comune ha cambiato le destinazioni d’uso di alcune particelle, altre sono già di proprietà comunale, e ha chiesto alla società un valore di euro 4,6 milioni per la costruzione del nuovo invaso per la discarica, un hub di conferimento che, però, rientra nel piano regionale e accoglie tutti i rifiuti urbani della Liguria.

Nel dettaglio, essendo una tariffa pubblica, la composizione della tassa sui rifiuti deriva da ogni costo diretto e indiretto sostenuto per la stessa realizzazione dell’ampliamento del sito. Per questo la società ha il diritto per legge di inserire il valore richiesto dal Comune vadese nel piano economico finanziario che determina il valore della tariffa medesima, ma fino ad ora non è stato prospettato in quanto il progetto di un nuovo invaso aveva e ha finalità di benefici per la collettività, senza comportare alcun aumento della Tari, motivo per cui Ecosavona si era opposta alla richiesta dell’amministrazione comunale.

Ecosavona sta valutando un possibile ricorso al Consiglio di Stato, così come l’ipotesi di inserire il valore del contributo straordinario nel suo piano finanziario, che avrà come effetto diretto l’incremento della tassa sui rifiuti.

Sullo sfondo del caso, resta poi da vedere cosa diranno e cosa faranno gli altri sindaci e Comuni interessati, senza contare che lo stesso Comune vadese percepisce già delle cifre importanti per la presenza sul proprio territorio della discarica.