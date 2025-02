Ecco “Più cura”, il nuovo singolo della cantautrice loanese Anoraa: “Racconto le battaglie contro fragilità, limiti e paure”

Loano. Si intitola “Più cura” il nuovo singolo di Anoraa, nome d’arte di Aurora Vicinanza, giovanissima cantautrice loanese.

Dopo “Caduti dal cielo“, il suo primo album Ep uscito lo scorso mese di ottobre, Anoraa propone ora un nuovo pezzo molto introspettivo, caratteristica che accomuna tutta la sua produzione musicale: “Perché la musica è uno specchio dell’anima: sa vedermi dentro senza che io possa impedirlo”, spiega a IVG.it.

Nei sei brani che compongono l’Ep Anoraa mette in musica e parole le sue esperienze personali, che sono quelle poi dei suoi coetanei, dando vita ad un racconto molto personale ma anche universale in quanto “tutti noi viviamo determinate emozioni ed esperienze che ci cambiano; positive o negative che siano, ci aiutano a prendere coscienza di noi stessi e allo stesso tempo di chi ci troviamo di fronte”. L’Ep raccontava un viaggio, un percorso di scoperta individuale che porta Anoraa a confrontarsi con le proprie fragilità, i propri limiti, le proprie aspirazioni e le emozioni tipiche della sua generazione. Come gli amori infranti (nel brano “Follia”) o la perdita del senso di appartenenza (in “Paranoie”).

Il nuovo brano prosegue su questa strada di scoperta interiore: “Dopo ‘Caduti dal cielo’ ho portato avanti la storia che vede protagoniste le continue battaglie con le nostre fragilità, ponendoci faccia a faccia con i nostri limiti e le nostre paure. Spesso queste le schiaviamo, le soffochiamo senza darne il giusto peso”.

“A proposito di questo, ascoltatevi. Quando c’è quel brusio di sottofondo, quando la pioggia batte sui tetti, quando si tirano le somme, quando dentro casa c’è la guerra rimangono silenzi inspiegabili, e noi rimaniamo solo un po’ più sospesi. Ascoltatevi sempre e non lasciatevi andare, perché questo è quello che ci resta”, è l’invito della giovane artista.

Aurora Vicinanza, in arte Anoraa, classe 2003 è una giovane cantautrice ligure, cresciuta a Loano. Muove i primi passi verso la musica da bambina, grazie alla passione trasmessa dai propri genitori. Studia chitarra all’età di 10 anni e prende parte al coro parrocchiale. All’età di 16 anni inizia a scrivere i primi testi, e dal 2021, distribuisce le prime canzoni autonomamente. Nel 2022 inizia la solida collaborazione con Lukino, giovane e talentoso produttore di zona. Partecipa nel 2023 a Casa Sanremo esibendosi con il brano “Confine”. Sempre nello stesso anno, è in apertura agli spettacoli di Maurizio Lastrico e Annalisa Minetti. Inoltre partecipa al contest “Vado al massimo” aggiudicandosi la seconda posizione.