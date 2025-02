Eccellenza, Taggia pareggia col Pietra. Fiuzzi: “Ottima prova, non scontata nella settimana del Festival”

Pietra Ligure. Con l’ex di giornata Mehmetaj, il Taggia ha risposto alla rete biancoceleste di Lorenzo Insolito e strappa un punto importante al De Vincenzi.

Una prestazione giudicata ottimamente da mister Luca Fiuzzi. E il tecnico è orgoglioso anche per un altro motivo: “Ottima prova, non scontata nella settimana del Festival. I ragazzi sono usciti tutte le sere e hanno fatto bene, infatti siamo calati nell’ultimo quarto d’ora. Ma ho visto uno spirito da grande squadra, siamo tornati ad esserlo. Taddei? Un leader“.

-3 dalla zona playoff, +3 da quella playout. Insomma, una posizione di classifica nella quale il Taggia non può permettersi di abbassare la guardia: “Venivamo da una classifica veramente brutta, sappiamo cosa significa. Ci siamo riusciti a tirare fuori dai playout già una volta, farlo due volte è dura. Dobbiamo sempre puntare in alto con il pensiero di non voler stare in quelle posizioni basse“.