Eccellenza, San Francesco Loano vs Pietra Ligure LIVE: locali per la salvezza, biancocelesti per i playoff

SAN FRANCESCO LOANO 0 vs PIETRA LIGURE 0

45+1′ Si spegne su una punizione di Insolito, raccolta agevolmente da Gallo, il primo tempo. Partita destinata a sbloccarsi da un istante all’altro.

45′ Di nuovo pericolosi i padroni di casa con un pallone gettato dentro l’area, colpisce al volo Carastro ma Vernice risponde presente e concede il calcio d’angolo.

44′ Assegnato un minuto di recupero.

43′ Punizione calciata da Sancinito: barriera colpita, nessun pericolo per la San Francesco.

40′ Palla persa da Auteri e riconquistata da Sancinito, servito Insolito che viene però steso da Basso. Ammonito il 6 rossoblù mentre l’attaccante biancoceleste viene soccorso dallo staff medico.

37′ Lancio in profondità a cercare Insolito, copre bene Alberto che colpisce di testa e appoggia il pallone tra i guanti di Gallo. Il 7 continua a muoversi in zona offensiva per creare scompiglio mentre Sogno si abbassa spesso per costruire il gioco.

34′ Ormai scavalcata la mezz’ora di partita. Gara intensa, una chance a testa per passare in vantaggio. La sensazione è che, come prevedibile, potrebbero essere gli episodi a decidere il match.

29′ Carastro tenta di imporsi con un destro a giro dal limite dell’area, conclusione che non ha effetto: palla fuori.

27′ Pallone delizioso di Sancinito verso Rovere che addomestica in area di rigore ma viene ostacolato al momento del tiro. Timide proteste del Pietra che reclama un calcio di rigore per l’intervento sul numero 10.

25′ Cross della San Francesco deviato in angolo: siamo già al quinto corner per i rossoblù. Giro dalla bandierina, però, non sfruttato: ancora una volta nessun giocatore riesce a impattare sul traversone di Campelli.

21′ Rovere pericoloso! Ancora un cross di Faedo, sviluppa da esterno a esterno il Pietra. Rovere raccoglie il pallone e va al tiro, respinge Gallo salvando così la San Francesco.

19′ Cross morbido di Faedo verso il secondo palo, Balla anticipa Sogno e sventa la minaccia. Subito dopo brutto intervento di Insolito su Auteri, giallo per il calciatore biancoceleste.

17′ Colpo al volto subito da Sogno, l’arbitro interrompe il gioco. Cocco ne approfitta per richiamare la linea difensiva e dire a Insolito di avvicinarsi di più all’attaccante argentino.

13′ Il primo tiro del Pietra è di Insolito, palla che però finisce abbondantemente sul fondo. Intanto, primi momenti di tensione per l’arbitro, accusato da Auteri di non aver fischiato un fallo commesso da Sancinito ai suoi danni.

11′ Cocco molto arrabbiato con i suoi terzini, Pavese (come anticipato, alla prima presenza con il Pietra) e Giraudo. Sono proprio loro i due “giovani” (2007 e 2006) mandati in campo dal tecnico biancoceleste, forse in una partita così potrebbero pagare l’inesperienza.

8′ Auteri vicino al vantaggio! Pallone profondo per Cargiolli, il 9 appoggia verso il capitano che calcia in porta: conclusione potente ma centrale, Vernice devia in corner.

7′ Basso prova ad andare in progressione sulla corsia di destra, ma il pallone rimbalza male e scivola sul fondo. Da notare la strigliata di Cocco a Giraudo che avrebbe dovuto aggredire prima l’avversario.

4′ Risponde conquistando il primo corner della partita la San Francesco. Calcio d’angolo battuto da Campelli, nessuno però riesce a colpire il pallone.

2′ Brivido per la San Francesco: rischia grosso Gallo sulla pressione alta di Sogno, ma i rossoblù riescono poi a liberare l’area.

Il primo calcio al pallone lo dà Gianmarco Insolito, si comincia!

Primo Tempo

Si partirà con qualche minuto di ritardo, squadre che entrano ora sul terreno di gioco.

Titolari due leader, quest’anno sottotono, delle rispettive squadre: Auteri e Gianmarco Insolito. Per il 10 loanese due reti in questo campionato, score decisamente inferiore rispetto a quello della passata stagione in Promozione. Per quanto riguarda l’attaccante biancoceleste, invece, tre reti in una stagione condizionata anche da diversi problemi fisici (l’ultima dal primo minuto addirittura il 20 ottobre).

Nella San Francesco solo un cambio rispetto all’ultima sfida: Carastro in campo al posto dell’ex Lingua. Nel Pietra, invece, le modifiche sono addirittura cinque: oltre al recuperato Vernice, partono dal primo minuto Gimmy Insolito, Giraudo, Castiglione e Pavese (all’esordio con i biancocelesti). Ricordiamo anche che Cocco deve fare i conti con due assenze forzate: Dominici, marcatore nella sfida d’andata (espulso settimana scorsa), e Borlotti (infortunato).

Le formazioni ufficiali:

San Francesco Loano: 1 Gallo, 2 Alberto, 3 Leo, 4 Valentino, 5 Balla, 6 Basso, 7 Campelli, 8 Bonifazio, 9 Cargiolli, 10 Auteri, 11 Leonardo Carastro. A disposizione di mister Cristian Cattardico: 12 Ghizzardi, 13 D’aiuto, 14 Oxhallari, 15 Luigi Carastro, 16 Buonocore, 17 Garibbo, 18 Cauteruccio, 19 Lingua, 20 Staltari.

Pietra Ligure: 1 Vernice, 2 Gasco, 3 Pili, 4 Sancinito, 7 Gianmarco Insolito, 10 Rovere, 11 Sogno, 14 Faedo, 15 Giraudo, 17 Pavese, 18 Castiglione. A disposizione di mister Matteo Cocco: 12 Duberti, 5 Odasso, 6 Lufi, 8 Lorenzo Insolito, 9 Sardo, 13 Praino, 16 Guaraglia, 19 Franco, 20 Gabriele Insolito.

L’arbitro dell’incontro è Lorenzo Armenia della sezione di Ragusa. Il ruolo di assistente, invece, è ricoperto da Lorenzo Toro e Gioia Dainese (entrambi della sezione di Chiavari).

Loano. È il derby tra San Francesco Loano e Pietra Ligure e non può che essere una partita speciale. Si riparte dalle polemiche dell’andata e dal grande entusiasmo che da sempre caratterizza questa sfida. Ma rispetto alla gara di novembre, oggi assume un peso maggiore l’importanza della classifica. La San Francesco è invischiata nella lotta playout (11^ con 23 punti), mentre il Pietra deve mantenersi a una distanza ravvicinata (7 punti) dal Celle Varazze per assicurarsi un posto ai playoff (3° con 38 punti, a -6 dal Celle Varazze).

Insomma, questa partita può definire ancor meglio le chance delle due formazioni di raggiungere i rispettivi obiettivi. Ma questo derby è anche un’occasione di riscatto, dopo un turno non favorevole. Domenica scorsa, infatti, il Pietra ha pareggiato 1-1 contro il Taggia, mentre i rossoblù hanno perso a Bogliasco 2-0. In particolare, per i padroni di casa il momento di difficoltà dura da diverse settimane: l’ultima vittoria risale al 12 gennaio.