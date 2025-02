Eccellenza, succede tutto nel finale: tra San Francesco Loano e Molassana termina 1-1

SAN FRANCESCO LOANO 1 (90+4′ Cargiolli) vs MOLASSANA 1 (90′ Costa)

90+6′ Finisce qui! Succede tutto nei minuti conclusivi, parità all’Ellena

90+4′ La girata di Cargiolli! L’ha ripresa la San Francesco, con il pallone verso il numero 9 che in area di rigore non sbaglia e pareggia i conti. Finale al cardiopalma!

90+2′ Cross insidioso di Auteri, smanaccia Longato che sventa la minaccia.

90′ Ha segnato il Molassana! Lancio profondo per Costa, pallonetto a Gallo e vantaggio ospite. Doccia gelata per una San Francesco che era in totale controllo della gara.

85′ Aumenta il peso dell’attacco della San Francesco, fuori Bonifazio e dentro Staltari.

83′ Corner insidioso sul secondo palo, non riesce a impattare bene Auteri. Si rimane sullo 0-0, ma è un dominio loanese.

81′ Altro cambio per Lanzarone: fuori Portaccio, dentro Costa.

78′ Ammonito Rapetti, è il terzo cartellino tra i giocatori in campo per il Molassana.

75′ Destro di Valentino da fuori area, pallone abbondantemente sul fondo. Ancora una volta impreciso l’8 loanese.

73′ Pesca dalla panchina Cattardico: dentro il classe 2005 Kuzorle, finisce la gara di Carastro.

72′ Intanto, sugli altri campi: l’Arenzano perde contro il Pietra, pareggia la Genova Calcio. Momentaneamente tra il nono e il dodicesimo posto tutte le squadre sono a quota 23 punti, tra queste la San Francesco Loano. 3-2, invece, lo scontro tra Celle Varazze e Rivasamba in testa alla classifica.

69′ Assedio loanese: Carastro cerca due volte la conclusione, respinti entrambi i tiri. Ci prova anche Valentino, ma non impatta bene. Nel frattempo altra sostituzione per Lanzarone: fuori Traverso, dentro Venturelli.

65′ Chance sprecata da Valentino, San Francesco vicinissima al vantaggio. Lancio profondo di Bonifazio verso il centrocampista che da pochi passi calcia con troppa forza, pallone sopra la traversa.

64′ Fallo su Buonocore, punizione sulla sinistra dai 30 metri: salgono le torri.

61′ Esce Lingua, entra Buonocore: seconda sostituzione per Cattardico.

58′ Occasione San Francesco! Palla profonda per Cargiolli, sponda del 9 verso Carastro che calcia in porta: respinge Longato. Successivamente, ammonito per proteste il tecnico del Molassana.

56′ La stagione di Auteri chiaramente non è all’altezza di quella scorsa in Promozione: complice anche qualche problema fisico, ha segnato solo due reti. Chissà che questo possa essere il pomeriggio del riscatto. Intanto cambio nel Molassana: fuori Dorno, dentro Lazri.

53′ È arrivato il momento di capitan Auteri. Cattardico manda in campo il numero 20, fuori Cauteruccio.

48′ San Francesco all’attacco in questo avvio di secondo tempo. Due corner già battuti, sul secondo il colpo di testa di Balla finisce di poco sopra la traversa.

Squadre di nuovo in campo, comincia la ripresa.

Secondo Tempo

45+1′ Finisce un primo tempo intenso. Partita non esaltante dal punto di vista tecnico, probabilmente i rossoblù meriterebbero il vantaggio.

45′ Arriva la prima ammonizione per i padroni di casa, punite le proteste di Gallo.

44′ Messo giù Carastro, cartellino giallo all’indirizzo di Friuli. Punizione per la San Francesco, entrano in area i saltatori.

40′ Partita che sta innervosendosi, ammonito un componente della panchina ospite.

38′ Pallone interessante verso Cargiolli, il 9 colpisce con il mancino ma il riflesso del portiere avversario tiene in equilibrio la gara. Cominciano ad essere tante le occasioni della San Francesco.

37′ I padroni di casa recriminano un tocco con il braccio nell’area ospite, El Bouazaoui, il direttore di gara, lascia correre.

35′ Ripartono i rossoblù con Basso, steso all’ingresso dell’area di rigore da Dorno. Punizione laterale per la San Francesco e cartellino giallo per il 10 del Molassana.

32′ Cross tagliato verso Valentino, l’8 prova a girare in porta con il mancino: palla fuori.

31′ Punizione dalla destra di Leo, cercato in area Cargiolli. Il 9 arriva all’appuntamento con il pallone, ma non riesce a indirizzare verso la porta.

28′ Cross morbido di Lingua, prolunga di testa Carastro: traiettoria insidiosa che viene deviata in corner. Sulla palla inattiva colpisce di testa Oxhallari, nessun pericolo per il Molassana.

23′ Mancino di Cauteruccio che termina di poco fuori, pallone colpito male dal 7. I rossoblù stanno prendendo in mano il controllo della gara.

20′ Doppia occasione clamorosa per la San Francesco! Prima il cross basso di Carastro verso Cargiolli: tiro del 9 che colpisce il palo e pallone allontanato sulla linea. Qualche secondo dopo, conclusione di Bonifazio sulla quale arriva con una grande parata Longato, concedendo il corner.

17′ Pallone a mezza altezza di Cauteruccio, colpisce in tuffo Valentino: altra respinta del Molassana che tenta la ripartenza.

15′ Lanciato in profondità Lingua, il 2 cerca il cross basso in area ma la difesa ospite respinge.

14′ Cross interessante di Rapetti, colpisce di testa Dorno ma la palla termina abbondantemente sul fondo.

11′ Tante imprecisioni, si gioca con palloni alti. Ovviamente, complice il terreno di gioco in scarse condizioni.

8′ Il Molassana prova a costruire sul lato di destra con Portaccio, il 7 non sfonda e perde palla. Fino a questo momento compatta e rocciosa la San Francesco Loano, non ci sono spazi per fare male.

5′ Contrasto aereo, rimane a terra Balla: entra in campo lo staff medico.

2′ Rossoblù propositivi in questo avvio con Lingua, alla prima da titolare con la San Francesco. Il terzino ha giocato la prima parte di stagione con il Pietra e poi si è trasferito nel mercato invernale.

Si parte! Primo possesso per la San Francesco.

Primo Tempo

Tra i padroni di casa spicca l’assenza di Campelli, indisponibile: gioca Lingua al suo posto. Rispetto all’1-1 di domenica scorsa contro la Golfo Paradiso altri quattro cambi: titolari Gallo, Oxhallari, Cauteruccio e Valentino (fuori Ghizzardi, Alberto, Buonocore e Auteri). Quattro modifiche rispetto all’ultima gara anche nel Molassana.

Le formazioni ufficiali:

San Francesco Loano: 1 Gallo, 2 Lingua, 3 Leo, 4 Oxhallari, 5 Balla, 6 Basso, 7 Cauteruccio, 8 Valentino, 9 Cargiolli, 10 Bonifazio, 11 Leonardo Carastro. A disposizione di mister Cattardico: 12 Ghizzardi, 13 D’Aiuto, 14 Luigi Carastro, 15 Alberto, 16 Staltari, 17 Garibbo, 18 Kuzorle, 19 Buonocore, 20 Auteri.

Molassana: 1 Longato, 2 Friuli, 3 Robotti, 4 Rapetti, 5 Erroi, 6 Severi, 7 Portaccio, 8 Scarantino, 9 Traverso, 10 Dorno, 11 Avanzino. A disposizione di mister Lanzarone: 12 Guerrino, 13 Pittaluga, 14 Costa, 15 Calcagno, 16 Lazri, 17 Basso, 18 Venturelli, 19 Lipani.

Loano. In un campionato così compatto ed equilibrato come l’Eccellenza 2024/2025, gli scontri diretti contano ancora di più. Per questo la sfida salvezza tra San Francesco Loano e Molassana è un appuntamento da non perdere. Le due compagini guidano infatti la zona playout: 22 punti per i rossoblù, 20 per i genovesi.

È anche la partita del riscatto. La San Francesco viene da tre gare consecutive senza vittorie, per il Molassana il successo manca da quattro turni. Tuttavia, lo score recente è peggiore per gli ospiti. Infatti la squadra allenata da Giorgio Lanzarone ha subito 12 reti nelle ultime 3 sfide. Può approfittarne la formazione di Cristian Cattardico, andata a segno in otto delle ultime nove giornate. Difficile però pensare che una partita così si possa leggere solo con i dati, serviranno testa e cuore per vincere.