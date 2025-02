Eccellenza, l’ex Mehmetaj frena il Pietra: contro il Taggia finisce 1-1

PIETRA LIGURE 1 (33′ L. Insolito) vs TAGGIA 1 (45+2′ Mehmetaj)

90+6′ Finisce qui! Il Pietra non va oltre il pari, battuta d’arresto per i biancocelesti frenati dal Taggia.

90+5′ Espulso Dominici! Il 9, punito per proteste, finisce in anticipo la gara e salterà il derby con la San Francesco Loano.

90+4′ Mancino di Sogno da posizione defilata, conclusione che finisce in rimessa laterale. Partita decisamente opaca del numero 11.

90+2′ Cross di Gabriele Insolito in area di rigore, Sogno non riesce a girare verso la porta. Sprecata la chance del 2-1.

90′ Punizione laterale direttamente verso la porta da Taddei, palla sopra la traversa. L’azione successiva fermata da un fuorigioco dubbio del Pietra, ammonito Cocco per proteste.

88′ Destro dal limite di Martelli, conclusione che termina in out.

87′ Finisce la partita di Mehmetaj: il Taggia manda in campo Cusma.

85′ Nel frattempo, sugli altri campi: Rivasamba avanti 2 a 0 contro la Genova Calcio, il Celle Varazze vince 0 a 1 a Campomorone.

83′ Altra mossa di Cocco: in campo Gabriele Insolito, fuori Faedo.

81′ Cocco manda in campo Dominici per risolvere la partita, fuori Pili. Cambia dunque l’assetto del Pietra: Sancinito va a ricoprire il ruolo di difensore centrale, Dominici affianca Sogno nel 4-2-4.

79′ Conclusione da fuori area di Martelli che finisce alta, torna a rendersi pericoloso il Taggia.

78′ Calcia in porta Gimmy Insolito, mancino che però non ha forza: blocca senza problemi Brizio.

76′ Subito coinvolto Garibaldi nell’azione offensiva giallorossa, copertura di Gasco che intercetta il cross e salva il Pietra. Ammonito nel frattempo Pili per un fallo su Sina.

74′ Il Taggia pesca ancora dalla panchina: fuori Alasia, in campo Garibaldi.

73′ Destro dalla distanza di Sogno, rimbalzo insidioso che costringe Brizio a concedere l’angolo.

72′ Fuori Borlotti, dentro Sardo: ecco la seconda sostituzione di Cocco. Cambio ritardato di qualche secondo, il 15 si era dimenticato di togliere la collana.

68′ Sogno vicino al gol. L’11 addomestica bene il pallone e va alla conclusione, palla fuori di pochi centimetri. Intanto secondo cambio nel Taggia: entra Demme.

67′ A terra Mehmetaj, il direttore di gara ferma il gioco. Partita fino a questo momento positiva dell’ex della gara.

64′ In campo il secondo dei tre Insolito: Cocco toglie un arrabbiato Rovere per fare entrare Gianmarco.

62′ Fiuzzi toglie proprio il giocatore appena ammonito: finisce la partita del capitano giallorosso, comincia quella di Sina.

60′ Cresce il Pietra: cross di Castiglione verso Lufi sul secondo palo, Alasia mette in corner. Nel frattempo ammonito Gallo.

58′ Usa il mestiere Duberti: prende palla per rallentare la battuta della rimessa laterale avversaria, l’arbitro però lo ammonisce.

56′ Filtrante alto di Rovere per l’inserimento di Sancinito, anticipato però dall’uscita di Brizio. Primo cambio intanto per Cocco: fuori Franco, dentro Castiglione.

52′ Perde palla Rovere in mezzo al campo, ne approfitta Martelli per andare alla conclusione: respinge la difesa biancoceleste, nessun pericolo per Duberti.

49′ Insolito vince il rimpallo con Paglieri e va alla conclusione, Brizio devia in corner. Sul calcio d’angolo colpo di testa di Pili che colpisce il palo. Pietra due volte vicino al vantaggio, positivo l’approccio dei biancocelesti.

Comincia la ripresa, primo possesso per il Taggia.

Secondo Tempo

45+2′ Pareggia il Taggia! Gol dell’ex, Mehmetaj punisce il Pietra e non esulta. Cross di Alasia con il contagiri per il 9 che riesce ad anticipare Gasco e a trovare la via della rete. Finisce così il primo tempo, doccia fredda allo scadere per i biancocelesti.

45′ Destro di Faedo a incrociare, salva ancora Brizio che concede il calcio d’angolo.

40′ Torna in avanti il Pietra con il lancio in profondità per Rovere, risponde presente Brizio che concede il corner. Finale di primo tempo decisamente vivace.

38′ Dribbling di Cassini sul perimetro dell’area, servito Mehmetaj che riesce a girarsi e calciare in porta: grande riflesso di Duberti che nega il gol.

35′ Pari sfiorato dal Taggia! Colpo di testa respinto da Duberti ma il pallone rimane sulla linea, salvataggio di Gasco che evita guai. Immediata la reazione degli ospiti.

33′ Gol del Pietra! Azione strepitosa di Franco che prende palla nella propria metà campo, avanza in progressione e imbuca per l’inserimento di Lorenzo Insolito. L’8 calcia in porta e, nonostante la deviazione del portiere, trova la rete del vantaggio.

32′ Cartellino giallo per Franco, secondo ammonito della partita.

31′ Ci prova Sancinito dalla distanza, pallone che finisce in rimessa dal fondo.

28′ Destro pericoloso di Cassini dal limite dell’area, conclusione di collo-esterno che finisce di poco sopra la traversa.

25′ Tentativo di contropiede del Taggia, lanciato in velocità Cassini. Il 10 ha un passo notevole, attento però qui Borlotti a vincere il duello e a conquistare una rimessa laterale.

22′ Il Pietra prova uno schema da palla inattiva, va alla conclusione Gasco in sforbiciata: palla fuori.

21′ Messo giù Rovere, la prima ammonizione del match è per Pagliero. Punizione biancoceleste da venticinque metri, Sancinito sul punto di battuta.

19′ Lancio interessante di Pili verso Sogno, l’11 non riesce però a tenere in campo la sfera. Pietra che prova a tenere il controllo del possesso, il Taggia si affida soprattutto alla protezione di Mehmetaj per tenere palla.

16′ Punizione di Sancinito, spizzata di Faedo e gol di Sogno, ma tutto fermo. Posizione irregolare dell’ex Cairese, si rimane in parità.

14′ Protestano i giallorossi per un contatto in area di rigore, ancora tra Gasco e Mehmetaj. L’arbitro lascia correre.

13′ Primo corner anche per il Taggia: costretto Gasco a mettere fuori il pallone dalla pressione di Mehmetaj. L’attaccante, ex della gara, sta prova con la sua fisicità a mettere in difficoltà la difesa biancoceleste.

10′ Pietra vicino al vantaggio! Cross di Insolito per Rovere, colpo di testa respinto da una grande parata di Brizio. Sulla ribattuta il tiro di Faedo si spegne sul fondo.

8′ Palla persa da Pili nei pressi della bandierina, potenziale chance per il Taggia con Cassini che però non trova lo spazio per calciare in porta.

4′ Pietra che deve fare a meno di Vernice, inforunato. Gioca Duberti al suo posto.

1′ Azione di Faedo sulla sinistra, il Taggia si rifugia in corner. Parte bene il Pietra.

Si parte!

Primo Tempo

Le formazioni ufficiali:

Pietra Ligure: 12 Duberti, 2 Gasco, 3 Pili, 4 Sancinito, 6 Lufi, 8 L. Insolito, 10 Rovere, 11 Sogno, 13 Borlotti, 14 Faedo, 19 Franco. A disposizione di mister Matteo Cocco: 1 Romano, 5 Odasso, 7 Gianmarco Insolito, 9 Dominici, 15 Sardo, 16 Guaraglia, 17 Pavese, 18 Castiglione, 20 Gabriele Insolito.

Taggia: 1 Brizio, 2 Moglan, 3 Cappello, 4 Paglieri, 5 Castaldo, 6 Taddei, 7 M. Martelli, 8 Gallo, 9 Mehmetaj, 10 Cassini, 11 Alasia. A disposizione di mister Luca Fiuzzi: 12 Massabo, 13 Cavallero, 14 Grisi, 15 Cusma, 16 Garibaldi, 17 G. Martelli, 18 Cava, 19 Sina, 20 Demme.

Il direttore di gara è Ludovico Grandi della sezione di Novi Ligure, assistito da Osama Chamchi (Savona) e Filippo Morbelli (Albenga).

Pietra Ligure. L’ultimo turno ha riaperto la lotta nelle primissime posizioni del campionato. Il Pietra Ligure, terzo a cinque punti dal Rivasamba, è rientrato nel “triello” in vetta alla classifica con i genovesi e il Celle Varazze. Ma per confermare lo status di contendente per il titolo, i biancocelesti devono conservare l’imbattibilità casalinga in questo campionato e conquistare tre punti contro il Taggia.

I giallorossi non sono un avversario semplice: i 26 punti guadagnati finora li piazzano al settimo posto, con vista playoff. Tuttavia il momento della squadra imperiese non è straordinario: il Taggia non vince contro una delle prime otto da novembre. Tuttavia, seppur contro le ultime due della graduatoria, la squadra allenata da Luca Fiuzzi ha vinto le ultime due gare.