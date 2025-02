Eccellenza e Promozione: addio regola dei giovani? Deciderà il Comitato Ligure

Il comunicato ufficiale n.340 consentirà alle singole regioni di applicare o meno la regola dei giovani obbligatori nei campionati di Eccellenza e Promozione. Una regola che ha spesso diviso, tra chi la reputava necessaria per spingere i tecnici a un maggiore coraggio e chi la considerava non necessaria se non deleteria per i ragazzi. Sarà il Comitato Ligure a decidere se ci sarà ancora la regola e in quale forme.

Lo stralcio del comunicato

I Comitati Regionali e i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano,

in relazione ai Campionati Regionali maschili di Eccellenza e di Promozione di propria competenza della

stagione sportiva 2025/2026, potranno, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole

gare e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno

o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.