Eccellenza: Celle Varazze da urlo, rimonta 3-2 il Rivasamba in un quarto d’ora

Celle Varazze-Rivasamba 3-2 (56′, 68′ Righetti, 71′ Sassari – 30′ Villa, 49′ Diakhate)

Secondo tempo:

90’+5 Fischio finale: CelleVarazze-Rivasamba 3-2.

90’+4 Il Rivasamba tenta il forcing finale. Calcio angolo, sale anche il portiere.

90’+3 Rivasamba vicino al pareggio. Cross dalla sinistra Ferretti incorna a centro area. Mitu salva tuffandosi nell’angolino.

90′ Rete annulata al Rivasamba per segnalazione di fuorigioco dell’assistente.

90′ Cinque minuti di recupero.

88′ Comprensibile nerovismo nel finale vista l’alta posta in palio.

Il Rivasamba attacca a testa bassa alla ricerca del pareggio.

71′ GOL CELLEVARAZZE! Zampano affonda sulla destra e mette in mezzo sul secondo palo. Sassari stacca di testa e mette dentro, prendendo in contro tempo il portiere Mazzadi. Vano il disperato entativo di Porro di salvare al di la della lina

Esplode il tifo delle “civette”. Sensazionale reazione della squadra di Pisano, che rimonta 3 reti alla capolista in meno di un quarto d’ora. 3-2.

68′ GOL CELLEVARAZZE! I locali collezionano 4 corner consecutivi. Nell’ultimo di questi, battuto dalla sinistra, Righetti con una zuccata a centro area pareggia firmando la propria personale doppietta. 2-2.

66′ Opportunità CelleVarazze. Dagli sviluppi di un corner dalla destra, Sassari stoppa sul secondo palo, si coordina esibendosi in un bella semi-rovesciata. Mazzadi risponde deviando in angolo.

64′ Tiro cross di Silvestri sull’esterno della rete. I locali dopo la rete dell’1 a 2 sembrano aver ripreso comunque vigore.

56′ GOL CELLE VARAZZE! Silvestri dalla sinistra convege; cross sporcato da un difensore levantino. La palla sopraggiunge a Righetti il quale, di mestiere, stoppa spalle alla porta all’altezza del dischetto e si gira repentimentrle, infilando Mazzadi in diagonale. La squadra di mister Pisano accorcia le distanze. 1-2.

54′ Rivsamba vicino al tris. Sul capovolgimento di fronte Gualtieri si incunea in area, ma da posizione favorevole non inquadra lo specchio.

53′ Silvestri finisce a terra in area. L’arbitro fa cenno di proseguire.

49′ GOL RIVASAMBA! Splendida verticalizzazione di Cirrincione per Diakhate. L’attaccante “orange” si ritrova davanti al portiere Mitu superandolo con un fine scavetto. I locali protestano per un possibile fuorigioco, l’arbitro non ravvisa. 0-2.

Primo tempo:

45′ Fine primo tempo: CelleVarazze-Rivasamba 0-1.

44′ Rivasamba vicino al raddoppio. Villa si gira in area; la sua staffilata colpisce il palo esterno a Mitu ormai battuto.

42′ Linale prova dalla media distanza. Alto.

40′ Punizione Rivasamba sulla trequarti sinistra. Va Cusato, a lato.

35′ Rivasamba ancora in avanti; i locali sembrano aver accusato il colpo. Villa si gira velocemente in area. Tiro sul primo palo, Mitu para in due tempi.

30′ GOL RIVASAMBA! Gualtieri dalla sinistra si accentra e mette dentro un velenoso cross a rientrare a mezza altezza. Villa, come un rapace, nell’area piccola gonfia la rete con una zampata.

La capolista con proverbiale cinismo (alla prima situazione degna di nota), si porta in vantaggio. 0-1.

27′ Gualtieri va via a Calcagno sulla sinistra. La retroguardia locale completa il disimpegno in seconda battuta.

Nella fase centrale della prima frazione ora il gioco ristagna per lo più a centrocampo.

18′ Sponda di Righetti che serve all’indietro Silvestri, il tiro a rimorchio del centrocampista locale termina a lato non di molto.

12′ Sassari avanza centralmente. Destro dalla lunetta, murato provvidenzialmente da Queirolo.

Trascorsi i primi 10′. Avvio deciso del Celle Varazze, che prova a fare la partita. Il Rivasamba al momento aspetta, affidandosi alla verticalizzazioni di Cirricione e al dinamismo di Diakhite.

1′ Battaglia vince un contrasto sulla trequarti e conclude in porta. Mazzadi para a terra.

Celle Varazze: Mitu, Zampano, De Benedetti, Calcagno, Panepinto (71′ Gnecchi), Guida, Righetti (80′ Preti), Silvestri, Battaglia (83′ Battaglia), Sassari, Botte

A disp.: Tredici, Sgambelluri, Galatolo, Preti, Ravancoli, Padovan, Morando. All. Pisano

Rivasamba: Mazzadi, Porro, Sanguineti, Queirolo, Linale (81′ Valera Vazquez), Bocciardo, Cusato, Villa, Cirrincione, Diakhite

A disp.: Adornato, Lasagna, Bacigalupo, Manfrone, Baldassarre, Ruffino, Ferretti, Oliveri. All. Del Nero

Arbitro: Dario Giuseppe Matranga (Palermo). Assistenti: Andrea Poggi e Osama Chamchi (Genova)

Note: Pomeriggio fresco e nuvoloso (9°), fondo sintetico in ottime condizioni. Angoli 5-4. Spettatori 350 circa

Celle Ligure. Nella 19° giornata del campionato regionale calcistico di Eccellenza va di scena la “super sfida” tra Celle Varazze e Rivasamba. Fischio d’inizio questo pomeriggio allo stadio “Olmo-Ferro” in località Natta, ore 15:00.

Il Celle Varazze è secondo in classifica con 38 punti. Rivasamba capolista a 42 punti.

I levantini calafati, miglior attacco del campionato (52 gol fatti in 18 incontri; media 2.9 a partita), sono reduci da 7 vittorie di fila.

Andamento pressoché analogo per i locali savonesi, ad esclusione della battuta d’arresto contro l’Athletic Club (0-2).

La partita di andata, terminata 4 a 2 per i levantini, fu la prima uscita dei cellesi con l’allenatore Pisano in panchina.