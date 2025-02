Downhill sulla neve: la FOR Bike School partecipa alla 9ª edizione della folle gara \"Bike to Hell\" a Prato Nevoso

Lo scorso sabato, 15 febbraio 2025, si è svolta a Prato Nevoso, una delle più folli gare di mountain bike che si possano immaginare. Si tratta della 9ª edizione della Bike to Hell, un evento che porta ai massimi livelli di adrenalina la disciplina del downhill, cioè della discesa in mountain bike da terreni ripidi e sconnessi spesso caratterizzati da salti, pietraie e altri ostacoli.

La particolarità che rende ancora più estrema la Bike to Hell, di Prato Nevoso, cui hanno preso parte ben 9 giovani atleti della For Bike School, facente parte della Polisportiva del Finale, è che essa si svolge interamente sulla neve!

I ragazzi della Scuola, guidati dall’istruttore di Mountain Bike Tommaso Acerbi, si sono recati nella ridente località sciistica per sfidarsi lungo la pista numero uno del comprensorio, in una gara che ha visto partecipare oltre 200 bikers di tutte le età! E questa edizione era davvero particolare, perché il fondo innevato, è stato reso ancora più soffice, di quanto già non sia rispetto ad altri tipi di terreno, dal calore di una giornata soleggiata e con un clima a dir poco splendido che ha fatto da cornice a sfide mozzafiato!

La gara si è svolta su una delle piste da sci del comprensorio ed era strutturata in varie manche di qualifica, che poi potevano permettere l’accesso alle semifinali e alle finali.

La partenza di gruppo era in cima agli impianti sciistici e il traguardo nella famosa conca di Prato Nevoso. “È stata una vera e propria sfida contro noi stessi e contro gli altri” dicono i portacolori della Polisportiva del Finale: “le spallate non sono mancate, così come gli scivoloni, ma non ci siamo scoraggiati!”

Ed è così che ben quattro dei nostri ragazzi, sono arrivati alle finali, ottenendo anche alcuni ottimi piazzamenti e segnando sul contachilometri velocità di poco inferiori ai 100 km/h. I nostri complimenti vanno a:

– Tobia Gallo, (classe 2008), che sfiora il podio e conquista il 4° posto;

– Giacomo Falco, (classe 2009), che ottiene la 5^ posizione in classifica;

-Riccardo Cadeddu, (classe 2010), che si piazza all’8° posto;

Ma siamo orgogliosi anche di tutti gli altri partecipanti: Lorenzo Rizzi, (classe 2009), Lorenzo Rosa e Nicolas Mosso (classe 2010), Raffaele Luzi, (classe 2011), e Francesco Cadeddu e Achille Piccin (classe 2012).

Non è la prima gara cui partecipano i ragazzi, ma per tutti è stata senz’altro la prima esperienza sulla neve! “La nostra squadra era numerosa” dice il loro Istruttore Tommaso Acerbi. “Sono molto soddisfatto dell’impegno di tutti i ragazzi che hanno preso parte alla Bike to Hell: anche chi non è arrivato nei posti più alti della classifica, sono stati molto molto bravi, hanno superato le loro paure, rispetto sia alla velocità che al feeling nuovo con la neve. Questa esperienza sicuramente li ha aiutati a migliorarsi e a crescere nel loro percorso sportivo. Gli allenamenti fatti durante quest’inverno, la guida sul fango e i sentieri umidi, li ha aiutati ad avere più feeling”.

“Questa esperienza ci ha davvero motivati! Non dimenticheremo mai l’adrenalina nello scendere sulla nostra bici a velocità, mai raggiunte prima!” concludono i ragazzi.

La stagione di gare per la Scuola di mountain bike che fa parte della Sezione FOR Sport & Events della Polisportiva del Finale è ormai vicina alla partenza, i programmi sono piuttosto interessanti sia per quanto riguarda le gare che ci saranno in Italia che quelle che si svolgeranno in Francia. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti!