“Desbarassu” a Savona, 25enne ruba un giubbotto e si dà alla fuga: arrestato dai carabinieri

Savona. Il tradizionale “Desbarassu”, con l’esposizione di capi di abbigliamento e altri prodotti “in saldo” all’esterno degli esercizi commerciali, ogni anno attira moltissime persone per le vie di Savona. Per questo, i carabinieri della Compagnia savonese, per l’occasione, hanno ulteriormente intensificato i servizi di controllo del territorio, soprattutto negli orari di maggiore affollamento delle vie cittadine.

Nella giornata di ieri un 25enne savonese, già noto alle Forze dell’Ordine, approfittando della confusione ha asportato un giubbotto esposto all’esterno di un negozio in corso Italia, dandosi immediatamente alla fuga a piedi.

Il personale addetto alle vendite, accortosi di quanto accaduto, ha richiesto subito l’intervento dei carabinieri tramite l’utenza di emergenza 112 NUE, senza perdere di vista il giovane, che è scappato verso la vicina Piazza Mameli, salendo poi su un autobus di linea che stava per partire.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, ricevuta la segnalazione dell’avvenuto furto e la descrizione del soggetto, sono intervenuti immediatamente e hanno fermato il 25enne che si trovava ancora sul mezzo pubblico. I militari hanno recuperato anche il giubbotto rubato, che è stato restituito al proprietario.

Il 25enne savonese è stato accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti e quindi arrestato in flagranza di reato: domani verrà giudicato con rito direttissimo presso il Tribunale di Savona.