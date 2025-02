Declassamento ufficio dogane Savona, Arboscello (PD): “Una scelta scellerata”

Liguria “Il declassamento dell’Agenzia delle Dogane della provincia di Savona è una scelta incomprensibile che va assolutamente rivista. Condividiamo e facciamo nostre le preoccupazioni e l’allarme lanciato dai sindacati e chiediamo alla Giunta Bucci di intervenire presso il governo affinché il Ministero faccia marcia indietro rispetto a questa scelta scellerata”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo l’allarme lanciato dai sindacati sul declassamento dell’Ufficio doganale di Savona.

“Il porto di Savona Vado – spiega – è in continua espansione e rappresenta un punto di riferimento e un volano importante per l’economia non solo del savonese ma dell’intera regione. Non può essere messo in difficoltà. Come Partito Democratico a tutti i livelli stiamo chiedendo alle istituzioni di intervenire, oltre che in Regione Liguria, abbiamo presentato interrogazioni alla Camera e al Senato. Questa decisione rappresenta un grave rischio per la competitività del porto savonese”.

“Invece di fare interventi che potrebbero togliere risorse economiche e professionali, si sostenga lo sviluppo del porto savonese con investimenti e riconoscendone le potenzialità. Diversamente ad avere la peggio saranno i lavoratori e un territorio che merita di più. Da parte nostra faremo di tutto perché non avvenga”, conclude.