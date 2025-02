Deceduto il pedone investito da un’auto a Giustenice

Giustenice. Non ce l’ha fatta Eraldo Fazio, l’uomo di 87 anni che nella mattina di oggi, mercoledì 12 febbraio, è stato investito da un’auto in via Pianazzo a Giustenice.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11 quando (stando alla prima ricostruzione) l’uomo sarebbe stato urtato dallo specchietto dell’auto e caduto a terra con violenza.

Immediata la chiamata ai soccorritori (sul posto i militi di Pietra Soccorso e l’automedica del 118) che, al loro arrivo, si sono resi subito conto della gravità della situazione.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato caricato in ambulanza e trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Nonostante le cure prestate dallo staff sanitario del reparto di rianimazione, purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Purtroppo si tratta del terzo incidente mortale in tre giorni. Ieri pomeriggio a Cairo un’auto è precipitata in un dirupo causando la morte della conducente; lunedì, invece, un uomo è rimasto schiacciato da un mezzo agricolo a Castelbianco.