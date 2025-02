Débâcle Altarese contro l’Imperiese, Ponte: “Primo tempo inqualificabile, chiediamo scusa a chi è venuto a vederci”

Altare. La rete di Gorlero e il poker di Burdisso schiantano un’Altarese apparsa in grande difficoltà: una completa debâcle contro l’Imperiese per i giallorossi.

“Chiedo scusa a nome della squadra a chi è venuto a vederci – dichiara Alessio Ponte ai microfoni del club -. Abbiamo fatto un primo tempo veramente brutto, non siamo scesi in campo. Adesso mi aspetta capire le ragioni di questo primo che non era di nessun livello, neanche basso livello”.

Le formazioni:

Altarese: 1 Fradella, 2 Riolfo, 3 Crovella, 4 Scaramozzino, 5 Marsio, 6 Puglia, 7 Eboli, 8 Gagliardi, 9 Laudando, 10 Brahi, 11 Gallo M. A disposizione: 12 Provato, 13 Zecca, 14 Esposito, 15 Franceri, 16 Gallo F, 17 Ndiaye, 18 Zaccariello, 19 Bara, 20 Sperlongano.

Imperiese: 1 Toja, 2 Plebani, 3 Meda, 4 Mollaymeri, 5 Baroni, 6 Alloisio, 7 Dedja, 8 Ceppi, 9 Burdisso, 10 Gorlero, 11 Illacqua. A disposizione: 12 Comiotto, 13 Roselli, 15 Gaggero, 16 Ansaldi, 17 Alloisia, 18 De Simeis, 19 Borrelli, 20 Lo Sicco.

La classifica:

Classifica: Baia Alassio 38, Golfo Dianese 37, Camporosso e Cengio 34, Ospedaletti e San Filippo Yepp 33, Andora 28, Altarese 21, Oneglia 19, Borghetto 16, Dego (-6) e Virtus Sanremo 13, Vadino e Imperiese 12, Mallare 3. (Borgio Verezzi ritirato e retrocesso),