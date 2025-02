Danza, l’accademia albenganese Ninart Academy fa il pieno di borse di studio a Firenze

L’accademia di danza ingauna Ninart Academy ancora in gol nel mondo della danza. La trasferta a Firenze per l’evento ‘Danza in Fiera’, ha dato più di un frutto alle allieve di Anna Busè, siccome sono riuscite ad accaparrarsi diversi premi.

Ecco il comunicato dell’accademia di danza ‘Ninart Academy’:

“Ninart Academy in trasferta a Firenze per ‘Danza in Fiera’, nel 2025 il più grande evento al mondo dedicato alla danza. Le ragazze di NinArt hanno collezionato molti successi partecipando ad audizioni per prestigiosi accademie di danza.

Francesca Lina Valente, classe 2008,

Audizione più borsa di studio per dance house accademia Susanna Beltrami sia per il dipartimento urban che per il dipartimento contemporaneo.

Due borse di studio di dance hall alla Moma studios per la Moma convention e per gli academy days

Viola Campanella classe 2011:

audizione con addino per programma rai ballando on the road e borsa di studio all 100% per sperimentazioni coreografiche puglia2025 da pier Giuseppe carlucci

Martina filippone classe 2000:

Audizione + borsa di studio con “uscite di emergenza dance company” di roma (Davide Romeo)

Borsa di studio per concorso “sperimentazioni coreografiche” Puglia 2025 (Pier Giuseppe Carlucci)

Beatrice Siracusa classe 2006:

Borsa di studio modern con Giovanni Ragone

Borsa di studio twerk per la moma convention e per gli academy days

Borda di studio Hip hop alla moma per la moma convention e per gli academy days

Uroni Martina classe 2006

Borsa di studio dalla Crew Dance Project per New York dal valore di 1000€ assegnata da Carlos Matrone.

Trio per Ballando on the road rai 1 (Matteo Addino)

Greta Tafuri classe 2008

selezionata nell’audizione con Addino per ballando on the road nella rai.

Borsa di studio per due settimane per l’Accademia Susanna Beltrami DanceHouse Hip Hop department Milano-hurban.

Gallo Giulia classe 2004

audizione + borsa di studio con uscite di emergenza dance company, di Davide Romeo sezione contemporaneo/ danze acrobatiche.

Una grande riconoscimento per NinArt Academy e per la sua direttrice, maestra e coreografa Anna Busè, che si dice fiera e orgogliosa delle sue ragazze per il coraggio e la voglia di mettersi in gioco”.