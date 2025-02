Cyberattacco al sito della Regione Liguria rivendicato da un gruppo hacker filorusso

Liguria. Nella giornata di oggi anche il sito della Regione Liguria è stato interessato dagli attacchi rivendicati da un gruppo hacker filorusso.

Per quanto riguarda il portale della Regione, sono state messe in atto dagli esperti del Security Operation Center di Liguria Digitale tutte le misure di contrasto necessarie e i disservizi si sono limitati a tre minuti.

Gli attacchi sono proseguiti durante tutta la mattinata ma senza ulteriori conseguenze.

Sull’episodio dei giorni scorsi la procura di Genova aveva aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico. Il sito dei porti di Genova e Savona è stato colpito al quinto giorno di azioni, tutte rivendicate dal gruppo filorusso NoName. Secondo gli esperti della polizia postale si sarebbe trattato di un attacco per lo più dimostrativo, che di fatto punta a mettere in down i siti. Una offensiva scattata come “rappresaglia” su tutto il territorio italiano dopo le parole del presidente italiano Mattarella che aveva paragonato l’azione di guerra Russa al Terzo Reich di Hitler, scatenando vibranti proteste diplomatiche.