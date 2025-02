Cultura, l’assessore Ferro incontra a Roma il sottosegretario Mazzi: “Colloquio produttivo, interlocuzioni con il ministero sono costanti”

Liguria. L’assessore alla cultura di Regione Liguria Simona Ferro, in qualità di coordinatore della Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, ha incontrato a Roma Gianmarco Mazzi, sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura.

“Un colloquio estremamente produttivo, ringrazio l’onorevole Mazzi per la disponibilità all’ascolto e al confronto – dichiara l’assessore Ferro – Ho espresso al Sottosegretario la soddisfazione per il lavoro che il Ministero e le Regioni hanno svolto insieme, con grande collaborazione e senso di responsabilità, per arrivare all’intesa in conferenza unificata sul decreto relativo al Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo”.

“Le interlocuzioni con il Ministero sono costanti anche per quanto riguarda la complessiva attività culturale del territorio ligure, con particolare riferimento alle iniziative progettuali di fondazioni e teatri”.