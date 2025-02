Croce Bianca Altare: “No al nuovo parco eolico, un danno alla fruizione del territorio”

Altare. Tra i nuovi progetti che continuano a far discutere nel savonese e in Val Bormida sicuramente quello dei nuovi parchi eolici.

Nel merito, la realizzazione del nuovo impianto energetico sul Bric Surite ad Altare, per il quale sia l’amministrazione comunale, quanto l’opposizione consiliare e le stesse associazioni ambientaliste hanno espresso la loro ferma contrarietà.

Al coro di No si aggiunge quello del presidente, del Consiglio direttivo e dei militi della Croce Bianca altarese: “Dalla nostra posizione privilegiata sull’assistenza socio-sanitaria, vediamo che le malattie dell’età moderna quali obesità, ipertensione e problemi cardiaci in generale sono in costante aumento tra tutte le fasce di popolazione. E’ scientificamente provato che una leggera attività fisica, anche di solo 30 minuti al giorno, possa ridurre i rischi legati all’emergere delle patologie sopra menzionate”.

“La presenza del parco eolico Bric Surite pone a rischio le sane abitudini di passeggiate nell’ultima zona di Altare che viene abitualmente frequentata da grandi e piccini”.

“Chiediamo quindi che il progetto venga cancellato anche alla luce di queste considerazioni socio-sanitarie e nel rispetto delle tradizioni della comunità” concludono dalla pubblica assistenza di Altare.