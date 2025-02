Cristian Fossati è del Savona: il colpo di spessore a centrocampo è ufficiale

Savona. Dopo lo svincolo dall’Arenzano, ora è ufficiale: Cristian Fossati è un nuovo giocatore del Savona. Aggiunta di spessore per i biancoblù che tesserano un centrocampista con qualità ed esperienze importanti alle spalle.

Il comunicato:

Diamo il benvenuto a Cristian Fossati che si unisce alla rosa del Savona.

Cristian classe 2001 è cresciuto nel Settore giovanile del Genoa dall u12 a u18, per poi militare in serie D con Fiorenzuola, Vado, Savona e Giulianova. Ad inizio stagione in forza all’Arenzano.