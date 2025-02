Corso per imparare a usare i droni per gli studenti del Boselli Alberti Mazzini Da Vinci

Savona. L’IIS Boselli Alberti Mazzini Da Vinci di Savona propone ai propri studenti il corso di formazione “A SCUOLA DI VOLO”, in avvio lunedì 10 febbraio.

Al corso parteciperanno 49 studenti dell’Istituto con una prevalenza di iscritti (45) provenienti dal corso Costruzioni ambiente e territorio (CAT).

Il mercato dei droni è in forte crescita e le competenze relative al pilotaggio di droni sono richieste in vari settori, come la fotografia, il cinema, la topografia, la sorveglianza, l’ispezione di infrastrutture e l’agricoltura di precisione.

Poichè il futuro è sempre più tecnologico e in continua evoluzione, il corso proposto agli studenti può rappresentare un’opportunità di sviluppare competenze tecniche e creative, aprendosi a una vasta gamma di applicazioni e possibilità nel futuro del lavoro e della tecnologia.

Il corso di formazione in presenza, della durata di 10 ore, ha l’obiettivo di fornire tutte quelle informazioni basilari che un pilota di drone deve conoscere per poter condurre in sicurezza un UAS (drone) con massa massima al decollo minore di 25 Kg, nella categoria Open, sottocategoria A1-A3.

In dotazione presso il laboratorio di topografia dell’Istituto, droni per rilievi fotogrammetrici e, in aggiunta alla strumentazione classica, moderne strumentazioni elettroniche di precisione: Laser scanner, livelli digitali, stazioni totali elettroniche, ricevitori GNSS, e vari software di elaborazione.