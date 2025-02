Coppa Liguria, un torneo che non piace a nessuno e che ha bisogno di essere riformato

Non è certo il turnover massiccio del Savona contro il Multedo a far suonare il campanello dall’allarme sullo stato di salute della Coppa Liguria (ma vale anche per la Coppa Italia di Promozione che si chiama così ma di fatto è la stessa cosa). Si tratta solo della punta di un iceberg di malumore verso un torneo scomodo, poco interessante e dispendioso per le società.

E pensare che potrebbe avere un fascino non da poco, se mettesse di fronte squadre che mai si incontreranno in campionato e in palio la partecipazione ai playoff. In Toscana – non su Marte – è già così con la formazione vincitrice che può giocarsi chance promozione.

Come spopola sui social dei più giovani, “sputiamo qualche fatto sulla Coppa Liguria”.

Il primo è che la maggior parte delle squadre si iscrive solo per fare le prove generali in vista della stagione e al contempo firmerebbe per un’uscita onorevole dalla competizione non appena poi iniziano i campionati.

Punto due, il criterio di vicinanza territoriale annoia in modo incredibile, le stesse partite a settembre che poi ci saranno in campionato.

Punto tre, andare avanti e spendere soldi per trasferte infrasettimanali per una competizione che consuma energie senza poi un risvolto sul campo ha di certo poco appeal.

Punto quattro, arrivati in fondo fa sempre piacere vincerla più per prestigio e per non avere l’impressione di aver sprecato serate e risorse in inverno.

Per salvare la competizione bisogna anzitutto inserire la possibilità di partecipare ai playoff regionali in caso di vittoria. Poi, bisognerebbe istituire un tabellone tennistico in cui nelle prime fasi si scontrano squadre col criterio della non appartenenza allo stesso girone in campionato. Si potrebbe pensare a gironi prossimi A-B, C-D. Sfide secche all’inizio e dai quarti andata e ritorno. Ipotizzare poi delle pause dei campionati, magari prima e post vacanze natalizie per disputare le fasi successive.

Una coppa così strutturata assumerebbe il fascino del posto playoff e l’imprevedibilità dello scontro diretto permetterebbe a squadre non strutturate per arrivare ai vertici del campionato di provare un’affascinante scalata alla categoria superiore.

Sta alla Federazione trovare il modo per valorizzare un torneo a cui si partecipa ormai per abitudine più che per interesse.