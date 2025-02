Coppa Liguria, avanzano Baia Alassio Auxilium e Quiliano&Valleggia

Serata di Coppa Liguria con il sorriso per Baia Alassio Auxilium e Quiliano&Valleggia.

La squadra di Sardo ha battuto 4-2 il Camporosso con la doppietta di Mehmetaj e le reti di Cannizzaro e Gibilaro. Una gara molto combattuta al Ferrando: gli imperiesi hanno raggiunto il 2-2, ma poi le vespe si sono riuscite ad imporre passando alla fase successiva.

Passano il turno anche i biancorossoviola di Molinaro che regolano anch’essi 4-2 lo Speranza di Davide Girgenti. Troppo tardi la reazione di questi ultimi che, sotto quattro a zero (doppietta di Cozzolino, Ormenisan e Bazzano), mettono a segno due marcature con Pasquino e Cham.

Nell’attesa di conoscere la data del recupero di Multedo vs Savona, ecco tutti i restanti risultati del secondo turno: Bolanese vs Colli 3-1, A.N.P.I vs Ca De Rissi 3-0, Riomaior vs Casarza 1-2, San Lorenzo Della vs Priaruggia G. Mora 2-2.