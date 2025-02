Contrasto all’abusivismo nelle locazioni, a Finale primo incontro operativo tra amministrazioni e polizie locali della Riviera

Finale Ligure. Si è svolto stamani il primo incontro tra amministrazioni comunali e comandi di polizia locale che lo scorso gennaio hanno avviato un confronto per affrontare unitamente e contrastare i casi di abusivismo affitti brevi turistici e i cosiddetti appartamenti a uso turistico (AAUT).

Un percorso che si ripropone di contrastare l’evasione delle imposte e una concorrenza che diventa sleale anche nel non garantire la sicurezza degli alloggiati, condiviso nelle intenzioni dalle amministrazioni di diversi comuni costieri, da Varazze a Laigueglia, quelli più colpiti dal fenomeno dell’abusivismo.

Nell’inquadrare la situazione a livello provinciale, un primo contributo è stato offerto dal personale preposto della Questura. Diversi quindi gli interventi dei referenti delle Polizie locali che, ancor prima di ipotizzare un’uniformazione a livello provinciale di tecnologie e metodologie di controllo, hanno la disponibilità del personale da poter dedicare al controllo, aggiornando la seduta a una successiva verifica.

Ad aprire i lavori è stato il sindaco di Finale Angelo Berlangieri: “Abbiamo nuovi strumenti messi in campo per slatentizzare quelle locazioni gestite in maniera non coerente e non conforme alle normative che regolamentano il settore. L’intento di questa iniziativa è arrivare dunque a individuare e ragionare insieme su di una strategia comune, anche intercomunale, che metta in campo aspetti di intelligence preventiva e preliminare e la successiva messa a terra col controllo sul territorio”.

Aggiunge il comandante Eugenio Minuto: “Credo che l’ampia e qualificata partecipazione a questo incontro sia la migliore risposta al mandato politico di rendere effettivo e costante il contrasto al fenomeno dell’abusivismo nella locazione di immobili per uso turistico. Nei prossimi giorni saranno condivisi i protocolli operativi, già proficuamente sperimentati dal Nucleo Tutela del Consumatore della Polizia Locale associata di Finale e Loano, affinchè il regime dei controlli possa essere implementato già prima della prossima stagione estiva”.