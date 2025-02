Continua il periodo senza punti per il Cella, Pagano: “Squadra abbastanza abbattuta, ci gira tutto storto. Dobbiamo credere alla salvezza fino alla fine”

Genova. Il Cella continua la sua astinenza dalla vittoria. Domenica contro il Ceriale il risultato è sfumato al novantaduesimo minuto con il gol di Beluffi, mettendo di fronte ai genovesi un lungo periodo senza punti: l’ultimo successo risale al 12 gennaio, un mese fa contro il Ventimiglia, poi quattro sconfitte consecutive che hanno portato all’ultimo posto in classifica.

“Contro il Ceriale abbiamo fatto la nostra partita che ci lascia sempre del rammarico perché abbiamo subito gol al novantaduesimo e forse c’era un fallo sul mio portiere – dichiara mister Danilo Pagano -. Però abbiamo fatto la prestazione, che non c’era stata nelle scorse partite, contro una squadra che gioca un bel calcio. Fatichiamo tanto a fare gol ed è dura non sbagliare mai, questi sono errori che si pagano perché manca un pizzico di attenzione che bisogna avere per cento minuti”.

“Squadra abbastanza abbattuta, ci gira tutto storto e non riusciamo a fare punti. Mancano dieci partite e dobbiamo crederci”. La zona playout è sempre ad un passo (un punto dall’Argentina Arma) e quindi le possibilità di rientrare nella corsa salvezza sono ancora più che vive: “Io alla salvezza ci credo fino alla fine. Il nostro obiettivo deve essere quello raggiungendo i playout. Speriamo che la fortuna si giri anche dalla nostra parte”.