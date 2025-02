Calcio dilettanti: le cinque partite da vedere di questo weekend

Eccellenza: Pietra Ligure – Voltrese (domenica ore 15 al De Vincenzi)

Il Pietra ha programmato la stagione per stare al vertice e il terzo posto alle spalle di Rivasamba e Celle Varazze è probabilmente il posizionamento “giusto” per la truppa biancoceleste. La valutazione sulla stagione dipenderà dall’entità del gap con chi precede e se la squadra di Cocco riuscirà a disputare i playoff, che non si giocano se ci sono 7 punti tra la seconda e la terza. La sfida ai genovesi è un crocevia importante visto che i gialloblù sono insieme al Bogliasco la quarta forza del torneo.

Promozione “A”: Albissole – Carcarese (domenica ore 15 al Faraggiana)

Se domenica scorsa era il Millesimo ad avere il turno più complicato, questa settimana tra Pontelungo, Millesimo e Carcarese è proprio quest’ultima squadra ad avere sulla carta l’ostacolo più ostico. Per quanto la carta sia passibile di errori visto il passo falso del Pontelungo sul campo del Cella. La squadra di Sarpero è ormai stabile dietro al gruppo dei playoff e può giocare a mente sgombra e provare a togliersi ulteriori soddisfazioni. La Carcarese non deve perdere terreno rispetto alla capolista Millesimo e, magari, sperare in un passo falso giallorosso per scavalcarlo.

Prima Categoria “A”: Camporosso – Baia Alassio (domenica ore 15 a Camporosso)

Tra tutti i campionati è il big match più importante. In una stagione in cui non ci sono fughe, non fa eccezione il girone “a” della Prima Categoria dove però da qualche giornata i giallorossi di Enrico Sardo guidano in solitaria la graduatoria. Dopo il pareggio contro la Golfo Dianese e la vittoria contro il Cengio, per le vespe un’altra prova complicata prima di un finale di stagione sulla carta meno impegnativo.

Prima Categoria “B”: Spotornese – Vadese (sabato ore 15 al Ruffinengo)

Si prospetta una sfida tesissima tra due squadre in profonda crisi e che rischiano la retrocessione. I padroni di casa non vincono da 15 giornate, l’ultimo successo alla 6^. Gli ospiti hanno ottenuto una sola volta i tre punti nelle ultime quattordici partite. La Spotornese ha cambiato allenatore, da Ferraro a Gerundo, e inserito un attaccante di peso come Metalla. La Vadese ha deciso di dare fiducia illimitata a Oliva con un comunicato. Pareggiare non servirà a nessuno, ma perdere potrebbe complicare non poco le cose anche a livello di serenità interna.

Seconda Categoria “B”: Veloce – Sassello (domenica ore 15 al Levratto)

Riuscirà la Veloce a tornare in categorie storicamente più consono al blasone granata? La strada sembra essere quella giusta ma occhio all’ostacolo Sassello dell’ex Fabio Musso, squadra che punta all’approdo ai playoff. La lotta per il primo posto è comunque serrata visto che Virtus Don Bosco e Nolese sono appena tre punti dietro alla squadra di Massimiliano Ghione.