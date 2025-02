Conoscenze salvavita: formazione per studenti e insegnanti del liceo Redemptoris Mater di Albenga

Albenga. “Stayling Alive”, un progetto promosso dal Distretto Lions 108Ia3 in collaborazione con il Lions Club Albenga Host, ha portato per la prima volta un corso di formazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) agli studenti del quarto anno e agli insegnanti del liceo Redemptoris Mater di Albenga. L’iniziativa, volta a diffondere conoscenze salvavita, si è rivelata un successo, coinvolgendo partecipanti entusiasti e motivati.

“Il corso BLSD (accreditato presso la Regione Liguria) ha fornito ai partecipanti le competenze necessarie per intervenire in situazioni di emergenza, come arresto cardiaco o ostruzione delle vie aeree. Attraverso lezioni teoriche e pratiche, gli studenti e i docenti hanno imparato a utilizzare il defibrillatore (DAE) e a eseguire manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP)” dichiara Teresiano De Franceschi, coordinatore locale del progetto, che si è avvalso della collaborazione quali formatori degli altri soci e colleghi dottori Giancarlo Mancuso, Serena De Felice e Iolanda Gurnari.

“Durante la giornata, i formatori esperti hanno guidato i partecipanti attraverso simulazioni pratiche, permettendo loro di mettere immediatamente in pratica quanto appreso. L’entusiasmo e l’impegno degli studenti hanno reso l’esperienza non solo formativa, ma anche coinvolgente e motivante”.

“È stata un’esperienza incredibilmente utile e pratica. Sapere che possiamo fare la differenza in una situazione di emergenza è davvero motivante” ha commentato uno studente. Un insegnante ha aggiunto: “Questo corso dovrebbe essere obbligatorio in tutte le scuole. La formazione BLSD è una competenza che tutti dovrebbero avere”.

“Dopo il successo di questa primo corso, Stayling Alive sarà replicato in altre scuole della città contribuendo a creare una comunità sempre più preparata ad affrontare emergenze. Stayling Alive ha dimostrato che la formazione BLSD non è solo una competenza tecnica, ma un gesto di solidarietà e responsabilità verso gli altri. Grazie al supporto dei Lions e alla collaborazione delle scuole, progetti come questo possono fare la differenza nella vita di molte persone” conclude il coordinatore.